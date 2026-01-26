금값, 사상 첫 온스당 5000달러 돌파… 한 돈 103만원

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

금값, 사상 첫 온스당 5000달러 돌파… 한 돈 103만원

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-01-26 18:04
수정 2026-01-26 18:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

‘트럼프 리스크’에 6000달러 전망도

이미지 확대
국제 금 현물 가격이 사상 처음으로 온스당 5000달러(약 720만원)를 돌파한 26일 서울 종로구 삼성금거래소에서 직원이 골드바를 내보이고 있다. 홍윤기 기자
국제 금 현물 가격이 사상 처음으로 온스당 5000달러(약 720만원)를 돌파한 26일 서울 종로구 삼성금거래소에서 직원이 골드바를 내보이고 있다.
홍윤기 기자


미국의 ‘트럼프 리스크’가 부각되며 안전자산인 금 가격이 천장을 뚫었다. 국제 금 현물 가격은 26일 사상 처음으로 온스당 5000달러(약 720만원)를 돌파했다.

국제 금 현물 가격은 이날 한국시간으로 오전 11시 30분쯤 온스당 5092.75달러를 기록했다. 전 거래일 뉴욕 종가(온스당 4980.96달러)보다 2.24% 오른 수치다.

한국거래소에서 1㎏짜리 ‘금 99.99’의 g당 가격은 전 거래일보다 1.67% 오른 23만 8000원에 마감했다. 장중 한때 23만 9210원까지 오르며 역대 최고치를 새로 썼다. 삼성금거래소에 따르면 소비자가 금 한 돈(3.75g)을 살 때 가격은 이날 기준 103만 1000원으로 100만원을 넘어섰다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대형 함대 파견 등 군사적 개입을 시사한 데다, 그린란드 병합 추진을 둘러싼 갈등 등 외교적 불확실성이 커지며 위험 회피 심리가 확산해 금값을 끌어올린 것으로 보인다. 황병진 NH투자증권 연구원은 “긴축에서 완화로 전환된 미 연방준비제도이사회의 통화정책 기조가 유지되는 동안 금 가격은 연내 6000달러까지 도달할 수 있다”고 말했다.

황인주 기자
2026-01-27 B2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국제 금 현물 가격이 온스당 5000달러를 돌파한 것은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로