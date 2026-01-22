새 기업은행장에 장민영 IBK자산운용 대표 유력

이미지 확대 장민영 IBK자산운용 대표 닫기 이미지 확대 보기 장민영 IBK자산운용 대표

새 IBK기업은행장에 장민영 IBK자산운용 대표가 유력한 것으로 알려졌다. 장 대표가 선임될 경우 기업은행의 역대 6번째 내부 출신 행장이 된다.22일 금융권에 따르면 금융위원회는 공석인 기업은행장 후보로 장 대표와 현 직무대행인 김형일 기업은행 전무이사를 제청했다. 기업은행장은 금융위원장의 제청을 거쳐 대통령이 임명한다. 업계에서는 장 대표의 선임이 유력한 것으로 보고 있다.1964년생인 장 대표는 고려대 독어독문학과를 졸업하고 1989년 기업은행에 입행해 자금부장, IBK경제연구소장, 리스크관리그룹 부행장 등을 거쳤다. 2023년 IBK자산운용 부사장으로 자리를 옮긴 뒤 2024년 6월 대표에 취임했다.