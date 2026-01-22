“시장 이기는 플레이” 타임폴리오 ETF 리브랜딩

2026-01-22 B3면

타임폴리오자산운용이 22일부터 상장지수펀드(ETF) 브랜드 명칭을 기존 ‘TIMEFOLIO’(타임폴리오)에서 ‘TIME’(타임)으로 변경한다고 21일 밝혔다. 김홍기 타임폴리오자산운용 대표는 이날 서울 영등포구 TP타워에서 ‘ETF 리브랜딩 기자간담회’를 열고 “회사의 정체성을 유지하면서 투자자의 편의성 요구에 부응하기 위해 찾기 쉬운 브랜드명으로 변경하게 됐다”고 말했다.특히 글자 수를 줄여 증권사 모바일트레이딩시스템(MTS) 등에서 쉽게 검색할 수 있도록 한단 설명이다. 타임폴리오자산운용은 국내 주식형 액티브 ETF 시장 점유율 1위 운용사로, 지난 7일 운용 자산(AUM)이 4조원을 돌파했다.