현금 없는 사회… 위조지폐도 ‘뚝’

작년 98장으로 첫 두 자릿수

신규 위조는 고액권에 집중

이미지 확대 위조지폐. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 위조지폐. 연합뉴스

2026-01-22 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 화폐 유통 과정에서 발견된 위조지폐가 처음으로 100장을 밑돌았다.21일 한국은행에 따르면 지난해 발견된 위조지폐는 총 98장으로 전년(147장)대비 33.3% 줄었다. 연간 발견되는 위조지폐는 2017년까지 1000장을 넘는 수준이었는데, 현재 10분의 1 수준까지 꾸준히 줄고 있다. 이들 위조지폐는 한은이 유통화폐 취급 과정에서 발견했거나 금융기관이 화폐 수납분 또는 창구에서 확인하고 한은에 신고한 것이다.권종별로는 오천원권(35장), 만원권(28장), 오만원권(24장), 천원권(11장) 순으로 많았다. 오천원권 대부분(33장)은 2013년 검거된 대량 위조범이 제작했던 구권 위조지폐가 유통된 것으로 전년(74장) 대비 크게 감소했다.특히 신규 발견된 기번호 33개는 오만원권(20개), 만원권(7개), 천원권(4개) 순으로 새로운 위조 시도가 고액권에 집중된 모습이었다. 기번호는 화폐 발권 시 부여되는 고유번호다.