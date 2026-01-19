핀산협 회장에 김종현 단독 추대[경제 브리핑]

2026-01-20 B3면

한국핀테크산업협회(핀산협)는 지난 16일 정기이사회를 열고 김종현 쿠콘 대표를 제6대 협회장 후보로 단독 추대하고 선거 절차를 시작했다고 19일 밝혔다. 김 후보는 이사회 만장일치로 추대됐다. 한 달간의 선거 과정을 거쳐 다음 달 25일 정기총회에서 회원사 과반의 지지를 얻으면 차기 회장으로 확정된다. 김 후보는 동남은행과 한국주택은행, 웹케시 연구소장, 디지털플랫폼정부위원회 민간위원 등을 거친 금융·핀테크 전문가다. 그는 “2016년 협회 창립에 관여한 회원사로서 지난 10년간 업권과 함께 성장해 온 만큼 그 지지에 보답하고자 출마를 결심했다”며“회원사들과의 협력 경험을 바탕으로 규제 개선 등 업권에 당면한 과제 해결에 힘쓰겠다”고 밝혔다.