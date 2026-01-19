이환주 “금융업 기준, 1등 KB로” [경제 브리핑]

2026-01-19 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이환주 KB국민은행장이 “10년 후 금융업의 기준이 될 수 있도록 가치를 높여가야 한다”고 강조다. 18일 KB국민은행에 따르면 이 행장은 전날 경기도 일산 킨텍스 제1전시장에서 열린 ‘전략회의 2026’에서 이같이 밝혔다. 그는 올해 전략 목표로 ‘기업금융 리더십 확립’과 고객 경험 혁신을 통한 ‘1등 은행 위상 공고화’를 내세웠다. 그러면서 “올해 소비자 권익과 고객 신뢰를 최우선 가치로 두고 경영전략을 실행해 나갈 것”이라고 강조했다.이날 양종희 KB금융 회장도 축사를 통해 “다가올 10년을 위해 익숙한 것과 이별하는 ‘전환’과, 익숙하지 않은 것과 만나는 ‘확장’에 특단의 노력과 각오가 필요하다”며 “고객 신뢰는 우리가 가진 가장 소중한 자원이자 경쟁력의 근원”이라고 전했다.