‘파죽지세’ 코스피 4800선도 뚫었다…11거래일 연속 상승

이미지 확대 코스피, 사상 첫 4,800선 돌파…11일째 상승세 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피지수가 표시돼 있다. 이날 코스피 지수는 전장보다 23.11포인트(0.48%) 오른 4820.66에 개장했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 사상 첫 4,800선 돌파…11일째 상승세 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피지수가 표시돼 있다. 이날 코스피 지수는 전장보다 23.11포인트(0.48%) 오른 4820.66에 개장했다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 16일 개장하자마자 사상 처음으로 4800선을 돌파했다.한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장 대비 23.11포인트(0.48%) 오른 4820.66으로 출발했다. 전날 기록한 장중 사상 최고가(4797.55)를 또다시 뛰어넘은 것이다.이후 9시 3분쯤 지수는 4827.86까지 치솟아 장중 최고가를 새로 썼다.코스피는 11거래일 연속 오르며 2019년 9월 4∼24일(13거래일), 2006년 3월 23일∼4월 7일(12거래일) 다음으로 가장 긴 연속 상승일을 나타냈다.이로써 ‘꿈의 오천피’(코스피 5000)까지는 불과 200포인트도 남지 않았다.이날 코스닥 지수는 0.33포인트(0.03%) 내린 950.83에 개장했다.