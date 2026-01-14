지난해 은행권 가계대출 증가 폭 29% 줄었다

정부의 강도 높은 대출 규제 영향

지난달엔 11개월 만에 감소 전환

주택담보대출 34개월 만에 줄어

지난해 은행권의 가계대출 연간 증가 폭이 1년 전보다 30% 가까이 줄어든 것으로 나타났다. 정부의 강도 높은 대출 규제 영향이다. 올해도 엄격한 가계부채 관리 기조가 유지되면서 대출 증가세는 제한될 전망이다.14일 금융위원회가 발표한 ‘가계대출 동향’에 따르면 지난해 전 금융권의 가계대출은 전년 대비 37조 6000억원 증가했다. 2024년 연간 증가 폭(41조6000억원)과 비교하면 증가세가 둔화됐다.특히 은행권의 가계대출 증가세가 크게 꺾였다. 지난 한해 은행권 가계대출은 32조 7000억원 늘어 2024년 증가 규모(46조 2000억원)보다 29.2% 줄었다. 주택담보대출의 전년 대비 증가 폭(52조 2000억원→32조 4000억원)이 크게 줄어들어서다. 집값 안정을 위한 정부의 연이은 대출 규제가 직접적인 요인으로 풀이된다.신진창 금융위 사무처장은 이날 가계부채 점검회의에서 금융권에 연초부터 철저한 대출 관리를 주문했다.한국은행이 이날 발표한 ‘2025년 12월 중 금융시장 동향’도 비슷한 흐름이다. 지난해 12월 말 기준 은행의 가계대출 잔액은 전월 대비 2조 2000억원 감소한 1173조 6000억원으로 집계됐다. 가계대출이 전월보다 줄어든 것은 2025년 1월(-5000억원) 이후 11개월 만에 처음으로, 12월 기준으로는 역대 최대 감소 폭이다.한은에 따르면 은행권 주담대는 전월 대비 7000억원 줄며 2023년 2월(-3000억원) 이후 34개월 만에 하락 전환했다. 역시 12월 기준 역대 최대 하락이다. 전세자금대출도 8000억원 줄며 지난해 9월(-2000억원) 이후 4개월 연속 감소했다.