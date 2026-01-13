고개숙인 강호동 농협중앙회장

이미지 확대 강호동 농협중앙회장과 농협 임직원들이 13일 서울 중구 농협중앙회에서 농림축산식품부가 지난 8일 발표한 농협중앙회에 대한 특별감사 중간 결과와 관련해 대국민 사과를 하고 있다. 2026.1.13 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 강호동 농협중앙회장과 농협 임직원들이 13일 서울 중구 농협중앙회에서 농림축산식품부가 지난 8일 발표한 농협중앙회에 대한 특별감사 중간 결과와 관련해 대국민 사과를 하고 있다. 2026.1.13 홍윤기 기자

강호동 농협중앙회장과 농협 임직원들이 13일 서울 중구 농협중앙회에서 농림축산식품부가 8일 발표한 농협중앙회에 대한 특별감사 중간 결과와 관련해 대국민 사과를 했다.이날 강 회장은 겸직하던 농민신문사 회장직과 농협재단 이사장직에서 물러나겠다고 밝혔다.강 회장은 사과문에서 “국민과 농업인 여러분의 기대에 부응하지 못하고 심려를 끼쳐드린 점에 대해 책임을 통감하며 진심으로 사과드린다”며 “이번 사안을 단순한 위기 수습이 아닌 농협의 존재 이유와 역할을 바로 세우는 출발점으로 삼겠다”고 강조했다.앞서 농식품부는 특별감사 중간 발표에서 강 회장이 해외 출장 때마다 5성급 호텔 스위트룸을 쓰며 숙박비 상한을 초과해 사용했고 농민신문 회장직을 겸하면서 연봉 3억여 원을 따로 받았다고 밝혔다.