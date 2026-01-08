몸집 2배 커졌는데 연체율은 최저로…  케이뱅크 개인사업자 대출 ‘질적 성장’

2026-01-08 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

개인사업자 대출을 공격적으로 늘린 케이뱅크가 외형 성장과 건전성을 동시에 확보했다는 평가가 나온다. 대출 잔액은 1년 새 두 배로 불어났지만, 연체율은 오히려 인터넷은행 가운데 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.7일 금융권에 따르면 케이뱅크의 개인사업자 대출 잔액은 2024년 말 1조 1500억원에서 지난해 말 2조 3000억원으로 1년 만에 1조 1500억원 늘었다. 잔액 기준으로 100% 성장이다. 고강도 규제로 성장 여력이 제한된 가계대출을 대신할 수단으로 개인사업자 대출이 주목받는 가운데 인터넷은행 중에서 가장 가파른 증가세다.최근 공시 기준으로 2024년 말부터 지난해 3분기까지 카카오뱅크는 개인사업자 대출 잔액을 1조 8946억원에서 2조 7718억원으로 46% 늘렸지만, 토스뱅크는 1조 5109억원에서 1조 3876억원으로 오히려 10% 줄였다.건전성 지표는 더 두드러진다. 케이뱅크의 개인사업자 연체율은 2024년 말 1.83%에서 2025년 3분기 기준 0.62%로 1.21% 포인트 낮아졌다. 인터넷은행 가운데 개인사업자 연체율이 1% 아래로 내려간 곳은 케이뱅크가 유일하다. 같은 시점 카카오뱅크는 1.29%, 토스뱅크는 2.57%로 집계됐다. 대출을 빠르게 늘리는 과정에서도 부실 관리가 병행됐다는 의미다.보증서대출이 한몫했다. 케이뱅크의 개인사업자 보증서대출 취급액은 2024년 400억원에서 2025년 말 2400억원으로 6배 급증했다. 지역신용보증재단과 협업한 정책금융 성격의 대출 비중을 늘리면서 신용 리스크를 낮추는 성장 전략을 택한 것이다. 같은 기간 보증서대출 잔액도 1800억원에서 3300억원으로 크게 늘었다.