천장 뚫린 금값… 올해 ‘돌반지 한 돈 100만원’ 찍나

작년 국내 금값 연초 대비 73% 올라

지정학적 긴장 탓에 안전자산 선호

“상승세 둔화되겠지만 계속 오를 것”

2026-01-05 19면

금값이 올해도 사상 최고치 경신을 이어 갈 것이라는 전망이 나온다. 국제 금값 상승률은 지난해 64%보다 크게 둔화하겠지만 상승 추세가 이어질 것이라는 데 전문가들의 견해가 대체로 일치한다. 특히 국내 금값이 한 돈(3.75g) 기준 100만원을 돌파할 수 있을지에도 관심이 쏠린다.4일 뉴욕상품거래소(COMEX)에 따르면 국제 금 선물 가격은 2024년 12월 31일 온스당 2641.00달러(약 382만원)에서 지난해 12월 31일 4341.10달러로 64.4% 상승했다. 이는 1979년 석유파동 이후 최고의 연간 상승률이다. 새해 첫 거래일인 2일(미국 동부시간) 오후 1시쯤 2월 인도분 금 선물은 전장보다 9.1달러 하락한 온스당 4332.00달러에 거래되며 소폭 하락했지만 올해 금값 상승에 대한 기대치는 여전히 높다.국내에서도 금값 상승 열기는 뜨겁다. 이날 한국금거래소에 따르면 순금 한 돈 매입가는 지난해 10월 처음으로 90만원대를 넘어선 뒤 지난달 23일 93만원 6000원까지 올라 사상 최고 기록을 경신했다. 지난해 국내 금값은 연초 대비 72.6%나 올랐다. 새해에도 2일 기준으로 89만 3000원대에 거래됐다. 시장에선 한 돈 매입가가 조만간 100만원대로 올라설 것으로 본다.금값이 상승하는 것은 전 세계적인 지정학적 긴장으로 안전자산 선호 움직임이 커지기 때문이다. 골드만삭스는 올해 금값이 온스당 4900달러까지 상승할 수 있다고 전망했고, HSBC는 상반기 중 5000달러 돌파 가능성도 열어 둔 상태다.다만 전문가들은 올해 금값이 최고치를 찍어도 상승세가 지난해만큼 가파르지는 않을 것으로 보고 있다. 3일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 11개 금융기관 전문가에게 설문한 결과 올해 말 국제 금값 전망치는 온스당 평균 4610달러였다. 지난해 말 금값이 4300달러대였던 점을 고려하면 연간 상승률은 약 7%에 그치며 지난해 연간 상승률(64%)보다 크게 낮아질 것으로 분석된다.