‘부패한 이너서클’ 논란 영향?… BNK, 부산은행장 교체

최종 후보에 김성주 선정

BNK캐피탈 대표 손대진

2025-12-31 17면

BNK금융그룹이 ﻿핵심 계열사인 부산은행 수장을 교체하며 빈대인 BNK금융지주 회장 2기 체제의 윤곽을 드러냈다.BNK금융지주 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)는 30일 회의를 열고 부산은행장 최종 후보로 김성주 BNK캐피탈 대표를 선정했다. ‘3연임’ 가능성이 거론되던 방성빈 현 부산은행장은 임기 종료 수순에 들어갔다.BNK캐피탈 대표 최종 후보로는 손대진 부산은행 부행장을 추천했다. 두 인사의 임기는 내년 1월 1일부터 2년이며, 이후 1년 단위로 연임할 수 있다. 신명호 BNK투자증권 대표, 김영문 BNK저축은행 대표, 정성재 BNK벤처투자 대표, 박일용 BNK시스템 대표 등 임기가 만료된 자회사 4곳 대표는 모두 유임됐다. 이들 4명의 임기는 1년이다.김성주 후보는 은행·지주·비은행을 두루 거친 대표적인 ‘BNK맨’으로 평가된다. 다만 빈 회장 측근으로 분류되던 방 행장이 비교적 안정적인 성과를 내며 3연임을 노렸던 만큼, 이번 교체를 두고는 해석이 엇갈린다.금융권 일각에서는 최근 금융당국이 금융지주 지배구조와 최고경영자(CEO) 선임 절차를 집중 점검하는 상황이 영향을 미쳤을 가능성을 제기한다. 이재명 대통령이 금융권을 향해 “가만 놔두니까 부패한 이너서클이 생긴다”고 공개적으로 경고한 이후, 회장과 핵심 자회사 수장을 동시에 연임시키는 데 대한 부담이 BNK금융 내부에서 작용했을 수 있다는 해석이다. 부산은행을 비롯한 6개 자회사는 31일 각각 임원후보추천위원회와 이사회를 열어 최종 후보들의 적격성을 검증한 뒤 임시 주주총회를 통해 차기 대표를 확정할 예정이다.