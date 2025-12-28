‘생산적 금융’ 강화…4대 금융 조직개편 단행

이미지 확대 4대금융지주 로고. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 4대금융지주 로고. 서울신문 DB

정부의 ‘생산적 금융’ 기조에 발맞춰 4대 금융그룹이 일제히 진용 정비에 나섰다. 생산적 금융 업무를 담당하는 컨트롤타워를 구축하거나 관련 조직을 확대하는 모습이다.28일 금융권에 따르면 KB금융은 조직개편을 통해 생산적 금융 컨트롤타워 역할을 할 ‘기업투자금융(CIB) 마켓부문’을 신설했다. CIB와 자본시장을 유기적으로 연계해 혁신 산업과 실물 경제로 자금 공급 속도를 높이는 게 목표다. 국민은행엔 생산적 금융 지원 조직인 ‘성장금융추진본부’를 만들었다.신한금융은 생산적 금융의 통합 추진·관리를 담당할 ‘그룹 생산적 금융 추진단’을 발족했다. 2030년까지 5년간 총 110조원을 투입하는 생산적 금융 프로젝트 ‘신한 K-성장! K-금융! 프로젝트’의 이행을 지원하기 위해서다. 이와 함께 신한은행 ‘생산포용금융부’, 신한투자증권 ‘종합금융운용부’ 등 주요 자회사에도 전담 조직을 신설했다.하나금융도 이번 조직개편 핵심 목표로 생산적 금융 강화를 내세웠다. 시너지부문 산하 CIB본부를 ‘투자금융본부’와 ‘기업금융본부’로 분리·확대해 ‘투자·생산적금융부문’으로 재편했다. 해당 부문 직속 ‘생산적금융지원팀’도 신설했다.우리금융은 80조원 규모의 생산적·포용 금융 프로젝트 ‘미래동반 프로젝트’의 효율적 추진을 위해 우리은행의 기업금융(IB)그룹과 기업그룹에 투자·융자 전담 조직을 각각 신설했다. 또 ‘그룹 공동투자 1호 펀드’ 약정을 지난 26일 체결해 국가 첨단전략산업 등에 투자할 계획이다. 이 펀드는 우리자산운용이 총괄 운용을 맡고, 우리은행·우리투자증권 등 주요 계열사가 공동 출자해 2000억원 규모로 조성됐다.