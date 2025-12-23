신한카드, 가맹점 대표 개인정보 19만건 유출

“내부 직원이 실적 올리려다 유출

일반 고객 정보는 포함되지 않아”

신한카드가 가맹점 대표자의 휴대전화번호를 포함해 약 19만건의 개인정보가 유출된 것으로 추정돼 개인정보보호위원회에 신고했다고 밝힌 23일 서울 중구 을지로 신한카드 본사 모습. 2025.12.23

연합뉴스

신한카드는 가맹점 대표자의 휴대전화번호 등을 포함한 개인정보 약 19만건이 유출된 것으로 추정돼 개인정보보호위원회에 신고했다고 23일 밝혔다.이날 신한카드에 따르면 유출된 정보는 가맹점 대표자의 휴대전화번호 18만 1585건, 휴대전화번호·성명 8120건, 휴대전화번호·성명·생년·성별 2310건, 휴대전화번호·성명·생년월일 73건 등 총 19만 2088건이다.신한카드 관계자는 “영업점을 관리하는 내부 직원이 가맹점 대표자를 대상으로 신규 카드 모집 실적을 올리고 싶어서 신규 가맹점 대표자의 정보를 설계사에게 제공하는 과정에서 유출됐다”며 “가맹점 대표자 외에 일반 고객정보는 유출되지 않았고 해킹 등 외부 침투에 따른 사고도 아니다”라고 밝혔다. 외부 침투에 의한 것이 아닌 만큼 유출된 정보가 다른 곳으로 추가 확산할 염려가 없다는 게 신한카드 측 설명이다. 이번 유출은 공익 제보자가 가맹점 대표자의 개인정보가 외부로 유출됐다는 증거를 개보위에 신고하면서 드러났다. 신한카드는 이날 홈페이지에 사과문을 게시하고, 정보가 유출된 해당 가맹점 대표자들에게 개별 안내를 시작했다.