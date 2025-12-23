실손보험 평균 7.8% 인상… 4세대는 20%대 올라

방금 들어온 뉴스

실손보험 평균 7.8% 인상… 4세대는 20%대 올라

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-12-23 15:27
수정 2025-12-23 16:09
이미지 확대
생명·손해보험협회 제공
생명·손해보험협회 제공


1·2세대는 한 자릿수 인상
3·4세대는 두 자릿수 부담
위험손해율은 120%대 지속내년 실손의료보험 보험료가 평균 7.8% 인상된다. 최근 5년 평균 인상률보다는 낮지만, 손해율 악화가 이어지면서 일부 가입자에게는 체감 부담이 클 것으로 보인다.

생명·손해보험협회는 2026년도 실손의료보험 전체 평균 인상률이 약 7.8%로 산출됐다고 23일 밝혔다. 이는 최근 5년간 연평균 인상률(9.0%)보다 1.2% 포인트 낮은 수준이다. 다만 이는 보험사 평균치로, 상품의 갱신 주기와 가입자의 연령·성별, 보험사별 손해율 상황에 따라 실제 적용되는 인상률은 달라질 수 있다.

세대별로 보면 1세대 실손보험은 3%대, 2세대는 5%대 인상에 그치지만 3세대는 16%대, 4세대는 20%대 인상이 예상된다. 지난해에도 3·4세대 실손보험 인상률이 각각 20%대, 13%대로 높았던 점을 감안하면 세대 간 보험료 인상 폭의 격차는 여전히 크다는 평가가 나온다.

보험업계에 따르면 40대 남성 가입자 기준으로 월 보험료는 1세대 5만원대 중반, 2세대 3만원대 중반, 3세대 2만원대 후반, 4세대 1만원대 후반 수준으로 오를 전망이다. 동일한 연령 조건에서도 세대에 따라 보험료 인상 체감이 크게 달라질 수 있다는 의미다.

보험료 인상 배경으로는 손해율 악화가 지목된다. 보험연구원에 따르면 올해 3분기 기준 1~4세대 합산 실손의료보험 위험손해율은 120% 안팎으로 집계됐다. 특히 비급여 항목 이용이 많은 4세대 실손보험의 위험손해율은 140%를 웃도는 것으로 분석된다.



보험업계는 보험료 조정이 위험률 상승에 따른 불가피한 결과라는 입장이다. 실손보험료는 2023년 평균 1.5%, 2024년 평균 7.5% 인상된 바 있다. 가입자는 각자의 보험계약이 갱신되는 시점에 보험사가 안내하는 보험료를 통해 실제 인상 폭을 확인할 수 있다.
김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
1 / 3
