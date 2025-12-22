3040, 3분기 ‘영끌 막차’ 탔다… 신규 주택담보대출 역대 최대

차주당 신규 취급액 2.3억

30대 평균 2.9억, 40대 2.5억

수도권 주담대 ‘역대 최고’

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2025-12-23 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 3분기(7~9월) 30대와 40대가 새로 받은 주택담보대출(주담대)이 역대 최대 규모를 기록했다. 지역으로는 수도권 비중이 높았다. 3040세대가 수도권을 중심으로 소위 아파트 ‘영끌’에 나선 결과로 보인다.한국은행이 22일 공개한 ‘차주별 가계부채 통계 편제 결과’에 따르면 올해 3분기 차주(대출자)당 주담대 신규취급액은 올해 2분기 2억 995만원에서 3분기에는 2억 2707만원으로 1712만원이 확대됐다. 2013년 통계 편제 이후 역대 최고치다. 주담대 취급액은 지난해 4분기에 811만원이 감소했고, 올해 1분기에 826만원 증가했다가 2분기에 479만원 감소하는 등 들쑥날쑥했다.연령대별로 보면 30대와 40대의 주담대 증가세가 두드러졌다. 30대 주담대는 2억 8792만원으로 전 분기 대비 2856만원 늘어 역대 최고치였다. 40대도 2289억원 늘어난 2억 4627만원을 기록해 역대 최고를 기록했다. 60대는 200만원 줄어든 1억 4576만원을 기록해 전 연령대 중 유일하게 감소했다.지역별로는 수도권 증가세가 두드러졌다. 수도권 주담대는 전 분기 대비 3045만원 오른 2억 7922만원으로 역대 최고를 기록했다. 서울(3억 5991만원)과 경기·인천(2억 4324만원)도 각각 역대 최고였다. 반면 동남권은 전 분기 대비 299만원 감소한 1억 7587만원으로 지역별로 편차가 컸다.가계대출 잔액은 증가세를 유지했다. 3분기 말 차주당 가계대출 잔액은 9674만원으로 전 분기보다 56만원 늘었고, 주담대 잔액도 1억 5626만원으로 210만원 증가했다. 잔액 기준 금액 비중 역시 30·40대(51.6%), 수도권(58.9%), 은행(61.8%), 주담대(51.2%)에 집중됐다.한은은 가계부채를 차주 단위에서 입체적으로 분석하기 위해 NICE 개인신용정보 DB에서 추출된 표본을 바탕으로 차주별 가계부채 통계를 편제해 이날 최초로 공표했다. 민숙홍 한은 가계부채DB반장은 “신규취급액은 현재 가계부채 흐름과 변곡점을 잔액보다 더 빠르게 포착할 수 있다”고 설명했다. 한은은 이 통계를 내년부터 분기별로 공표할 예정이다.