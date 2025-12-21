은 가격 1년 새 130% 급등 사상 최고

산업 수요 늘고 美 ‘중요광물’ 지정돼

은 가격이 1년 전보다 두 배 이상 오르며 사상 최고치를 경신했다. 인공지능(AI), 전기차 시장 등에서 늘어난 수요와 함께 미국 핵심 광물 지정 여파 등이 맞물려 가격 상승세가 가파르다.21일 인베스팅닷컴에 따르면 지난 19일 은 선물 가격은 종가 기준 트로이온스당 67.489달러까지 오르며 사상 최고치를 기록했다. 이달 초 대비 14.1% 상승한 수준으로, 1년 전 대비 상승률은 130.5%에 달한다. 컴퍼니스마켓캡에 따르면, 은의 시가총액은 3조 7930억 달러(한화 5617조 4330억원)로 금, 엔비디아, 애플에 이어 4위에 올랐다. 구글의 모회사인 알파벳(3조 7250억 달러)을 넘어섰다.은 관련 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입도 빠르게 늘고 있다. 코스콤 ETF 체크에 따르면 최근 한 달간 글로벌 시장에서 은 현물 ETF ‘아이셰어즈 실버 트러스트’로 약 14억 9200만 달러 이상의 자금이 순유입됐다. 국내에서도 지난주 KODEX 은선물(H)에 가장 많은 자금(397억원)이 몰렸다.은값 상승의 가장 큰 배경은 산업용 수요 확대다. AI, 전기차, 로봇, 태양광 등 차세대 산업이 빠르게 성장하면서 은 수요도 동반 증가했다. 은은 각종 전자기판, 센서, 태양광 셀 등 고정밀 부품에 필수적으로 들어간다. 미국 지질조사국(USGS)이 은을 ‘중요광물’(Critical Minerals)로 지정한 점도 가격 상승 요인이다. 다만 시장에서는 최근 은 가격의 급등세를 경계하며 조정 가능성도 거론된다.