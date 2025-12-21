고환율 속 ‘수입물가’ 폭등… 5년새 커피 280%·소고기 60% 올라

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

고환율 속 ‘수입물가’ 폭등… 5년새 커피 280%·소고기 60% 올라

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-12-21 13:05
수정 2025-12-21 13:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
18일 서울 시내의 한 카페에서 일회용 플라스틱 컵에 담겨 판매되는 커피. 2025.12.18. 연합뉴스
18일 서울 시내의 한 카페에서 일회용 플라스틱 컵에 담겨 판매되는 커피. 2025.12.18. 연합뉴스


고환율 장기화로 수입 물가가 전반적으로 급등하고 있다. 국제 시세 변동에 원달러 환율 상승이 겹치면서 커피와 소고기 등 주요 수입 식료품의 원화 환산 가격이 최근 5년 새 큰 폭으로 올랐다.

21일 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 커피 수입물가지수는 2020년을 100으로 할 때 지난달 달러 기준 307.12, 원화 기준 379.71을 기록했다. 커피 국제 시세 급등으로 달러 기준 수입 단가가 5년간 3배로 뛰었고, 여기에 환율 상승까지 겹치면서 원화 기준 수입 가격은 같은 기간 거의 4배 수준으로 오른 것으로 나타났다. 소고기 수입 물가도 같은 기간 달러 기준 30% 상승한 반면 원화 기준으로는 60.6% 올랐다. 돼지고기(30.5%), 닭고기(92.8%), 치즈(약 90%), 과일(30.5%) 등도 원화 기준 상승 폭이 컸다.

이미지 확대
12일 서울 시내 한 대형마트 수입 소고기 매대. 2025.12.12. 뉴시스
12일 서울 시내 한 대형마트 수입 소고기 매대. 2025.12.12. 뉴시스


용도별로 보면 중간재 음식료품 수입 물가는 5년간 달러 기준 50.6% 오르는 사이 원화 기준으로는 86.2% 상승했다. 원재료 농림수산품도 달러 기준 21.1% 상승했지만 원화 기준으로는 49.7% 올랐다. 특히 농산물(62.4%)과 축산물(50.8%)의 상승률이 두드러졌다.

연평균 원달러 환율은 2021년까지 1100원대였으나 2022년 이후 1200원대를 넘어 올해는 1400원 선까지 올랐다. 고환율이 수입 원재료 가격을 끌어올리면서 가공식품과 외식 물가 부담도 커지고 있다는 분석이다.
김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
커피 수입물가는 5년간 원화 기준 몇 배 수준으로 상승했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로