고환율 속 ‘수입물가’ 폭등… 5년새 커피 280%·소고기 60% 올라

이미지 확대 18일 서울 시내의 한 카페에서 일회용 플라스틱 컵에 담겨 판매되는 커피. 2025.12.18. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 18일 서울 시내의 한 카페에서 일회용 플라스틱 컵에 담겨 판매되는 커피. 2025.12.18. 연합뉴스

이미지 확대 12일 서울 시내 한 대형마트 수입 소고기 매대. 2025.12.12. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 12일 서울 시내 한 대형마트 수입 소고기 매대. 2025.12.12. 뉴시스

고환율 장기화로 수입 물가가 전반적으로 급등하고 있다. 국제 시세 변동에 원달러 환율 상승이 겹치면서 커피와 소고기 등 주요 수입 식료품의 원화 환산 가격이 최근 5년 새 큰 폭으로 올랐다.21일 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 커피 수입물가지수는 2020년을 100으로 할 때 지난달 달러 기준 307.12, 원화 기준 379.71을 기록했다. 커피 국제 시세 급등으로 달러 기준 수입 단가가 5년간 3배로 뛰었고, 여기에 환율 상승까지 겹치면서 원화 기준 수입 가격은 같은 기간 거의 4배 수준으로 오른 것으로 나타났다. 소고기 수입 물가도 같은 기간 달러 기준 30% 상승한 반면 원화 기준으로는 60.6% 올랐다. 돼지고기(30.5%), 닭고기(92.8%), 치즈(약 90%), 과일(30.5%) 등도 원화 기준 상승 폭이 컸다.용도별로 보면 중간재 음식료품 수입 물가는 5년간 달러 기준 50.6% 오르는 사이 원화 기준으로는 86.2% 상승했다. 원재료 농림수산품도 달러 기준 21.1% 상승했지만 원화 기준으로는 49.7% 올랐다. 특히 농산물(62.4%)과 축산물(50.8%)의 상승률이 두드러졌다.연평균 원달러 환율은 2021년까지 1100원대였으나 2022년 이후 1200원대를 넘어 올해는 1400원 선까지 올랐다. 고환율이 수입 원재료 가격을 끌어올리면서 가공식품과 외식 물가 부담도 커지고 있다는 분석이다.