[단독] 생산적 금융이라더니… 증권사 IMA, 해외 기업 키우나

‘증권사의 고리예금’으로 불리는 종합투자계좌(IMA) 1호 상품이 18일 출시되는 가운데, 초기 투자처를 둘러싼 논란이 제기되고 있다. 국내 산업과 일자리 육성이라는 제도 취지와 다르게 IMA를 통해 조성될 대규모 자금이 수익률을 좇아 해외 기업과 글로벌 자산으로 흘러갈 수 있다는 우려가 제기된다.17일 금융권에 따르면 IMA 1호 사업자로 지정된 증권사들의 운용 방향은 엇갈린다. 미래에셋증권은 당분간 국내 기업금융 중심 운용을 강조하고 있는 반면, 한국투자증권은 글로벌 펀드 상품 운용을 병행하겠다는 계획이다. 미래에셋 관계자는 “국내 산업을 육성하는 ‘생산적 금융’ 취지에 맞춰 초기 상품은 국내 투자로 제한할 계획”이라고 말했다. 한투는 “IMA의 글로벌 운용 비율은 미정”이라는 입장이다.문제는 생산적 금융이라는 정책 간판만 걸고 실제 운용은 수익률 중심으로 흘러갈 수 있다는 있다는 점이다. 금융당국은 IMA 제도 설계 과정에서 해외 기업이나 해외 자산 투자를 명시적으로 제한하지 않았다.이 때문에 시장에서는 “초기에는 국내 투자를 내세우더라도, 중장기적으로는 수익률 압박에 따라 글로벌 운용 비중이 커질 수밖에 없는 구조”라는 지적이 나온다.IMA는 중소·중견·벤처기업에 대한 모험자본 공급을 확대하고, 기업금융에 강한 초대형 투자은행(IB)을 육성하겠다는 목표로 도입됐다. 이를 위해 증권사에는 자기자본의 최대 300%까지 고객 자금을 끌어모을 수 있도록 사실상 수신 기능이 허용됐다. 은행과 달리 예금자 보호는 없지만 원금 보장 의무가 있어 운용 자율성과 성과 보수는 대폭 열어줬다.규모는 이미 ‘게임 체인저’ 수준이다. 자기자본 기준으로 한투는 최대 약 36조원, 미래에셋은 약 31조원까지 IMA를 통해 고객 자금을 유치할 수 있다. 여기에 NH투자증권까지 인가를 받을 경우 단기간에 약 90조원에 달하는 신규 자금 시장이 형성된다. 금융당국이 생산적 금융을 명분으로 증권사에 전례 없는 특례를 부여한 셈이다. 한 금융권 관계자는 “이 정도 규모의 자금 중 상당수가 해외로 흘러간다면, 생산적 금융이라는 말 자체가 공허해질 수 있다”고 말했다.전문가들은 IMA가 ‘합법적 고수익 상품’으로만 소비되지 않도록 운용 원칙을 분명히 해야 한다고 지적한다. 김갑래 자본시장연구원 연구위원은 “IMA를 가동한 당국의 출발점은 생산적 금융”이라며 “제도 취지에 맞는 운용 기준과 관리 체계가 중요하다”고 말했다. 최재원 서울대 교수도 “국내에 경쟁력 있는 기업을 먼저 찾아 투자하는 것이 바람직하다”고 말했다.