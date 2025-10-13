비트코인 이틀 새 8% 이상 급락… 골드뱅킹은 1.5조원 돌파 최대치

비트코인 이틀 새 8% 이상 급락… 골드뱅킹은 1.5조원 돌파 최대치

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-10-12 17:48
수정 2025-10-13 00:10
위험 회피… 안전자산으로 돈 몰려

도널드 트럼프 미국 대통령의 중국을 겨냥한 추가 관세 부과 위협으로 비트코인이 급락했지만, 금값은 사상 최고치를 경신하며 안전자산 선호 심리가 강해지고 있다. 국내에서도 은행권 골드뱅킹 잔액이 1조 5000억원을 돌파하며 역대 최대치를 기록했다.

12일 금융권에 따르면 KB국민·신한·우리은행의 골드뱅킹 잔액은 이달 9일 기준(우리은행은 2일) 1조 5130억원으로, 지난달 말보다 일주일 만에 959억원 늘었다. 올해 들어서만 7308억원이 증가해 지난해 말의 2배 수준을 기록했다. 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 골드바 누적 판매액도 4505억원으로, 지난해 연간(1654억원)의 2.7배를 넘어섰다. 지난달 판매액(1115억원)은 월간 기준 역대 최대치였다. ﻿ 국제 금 현물 가격은 지난 7일 사상 처음 1트로이온스(약 31.1g)당 4000달러를 넘었다. 금값 강세는 미중 갈등과 달러 약세가 맞물리며 안전자산 선호가 강화된 영향으로 풀이된다.

반면 가상자산(암호화폐) 시장은 급락세를 면치 못했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 중국산 제품에 100% 관세를 예고한 뒤 비트코인은 이틀 새 8% 넘게 떨어지며 11만달러 선이 붕괴됐다. 위험 회피 심리가 강화되면서 금 등 안전자산으로 자금이 이동하는 흐름은 당분간 이어질 것으로 보인다.

김예슬 기자
2025-10-13 17면
