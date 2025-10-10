수은, ‘이자도 못 갚는 기업’에 빌려준 돈 4조 육박…잠재 부실 경고등

수은, '이자도 못 갚는 기업'에 빌려준 돈 4조 육박…잠재 부실 경고등

이승연 기자
이승연 기자
입력 2025-10-10 10:35
수정 2025-10-10 10:35
이미지 확대
한국수출입은행 사옥 전경. 수출입은행 제공
한국수출입은행 사옥 전경. 수출입은행 제공


한국수출입은행이 이자조차 제때 내지 못하는 위험 기업에 4조원에 가까운 돈을 빌려준 것으로 나타났다. 이미 부실 채권이 된 고정이하여신 규모도 1조 2000억원을 넘겼다.

10일 국회 기획재정위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 수출입은행에서 제출받은 자료에 따르면 올해 8월 말 수출입은행이 한계기업에 빌려준 돈은 총 3조 9026억원이었다. 한계기업은 영업이익을 이자 비용으로 나눈 이자보상배율이 3년 연속 1 미만인 기업으로, 영업이익으로 대출이자도 감당하지 못하는 기업을 말한다.

한계기업 여신 잔액은 기업 규모별로 대기업에 2조 4455억원 빌려줘 절반 이상을 차지했고, 그 뒤로 중견기업(1조 2853억원), 중소기업(1718억원) 등 순이었다. 한계기업 개수는 중견기업이 73곳으로 가장 많았고 중소기업 53곳, 대기업 15곳이었다.

이들 중 기업 87곳은 이미 구조조정 절차에 들어갔다. 자율 협약 2곳, 워크아웃 6곳, 법정 회생절차 23곳, 파산 6곳 등이다.

건전성 지표도 좋지 않다. 올해 8월 말 기준 수출입은행 부실채권(고정이하여신)은 1조 2231억원, 부실 비율은 0.89%로 집계됐다. 부실 발생액은 해마다 편차가 컸다. 2021년 1조 1909억원으로 가장 많았다가, 2022년 2776억원, 2023년 6668억원, 2024년 2223억원 등으로 움직였다. 올해 들어서는 8월 말까지 114억원으로 줄었다.



이런 가운데 연체율은 다시 오르는 추세다. 8월 말 기준 0.53%로 2023년과 2024년 말 각각 0.40%이었던 것에 비해 약간 높아졌다. 2021년 말에는 1.39%, 2022년 말에는 0.79%였다. 연체 잔액이 2021년 말 1조 759억원에서 2022년 말 6846억원, 2023년 말 3365억원 등 크게 줄다가 2024년 말 3592억원으로 증가했다. 올해 8월 말 잔액은 4659억원이었다.
이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로