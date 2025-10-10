한은 “글로벌 위험요인 다소 커져…시장상황 점검”

방금 들어온 뉴스

한은 “글로벌 위험요인 다소 커져…시장상황 점검”

황인주 기자
입력 2025-10-10 10:16
“WGBI 편입 재확인, 투자 심리에 긍정적”

서울 중구 한국은행 전경. 한국은행 제공
서울 중구 한국은행 전경. 한국은행 제공


유상대 한국은행 부총재가 10일 “미국 연방정부 ‘셧다운’(일시적 업무 정지) 장기화 가능성과 주요국 재정 이슈 등 글로벌 리스크(위험) 요인이 다소 증대된 모습”이라고 밝혔다.

유 부총재는 이날 오전 추석 연휴 기간 국내외 금융·외환시장 상황을 살피기 위한 ‘시장상황 점검회의’를 주재하고 “연휴 기간 국제 금융시장이 대체로 안정적이었다”면서도 이렇게 진단했다.

그는 “다만 영국 파이낸셜타임스 스톡익스체인지(FTSE) 러셀이 한국 국채의 WGBI 편입을 재확인함에 따라 시장의 예측가능성이 높아지면서 투자심리에 긍정적 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

글로벌 지수 제공업체인 FTSE 러셀은 지난 7일(현지시간) 한국의 WGBI 편입이 예정대로 내년 4월 시작해 내년 11월 마무리될 것이라고 밝혔다. WGBI는 블룸버그-바클레이스 글로벌 국채지수(BBGA), JP모건 신흥국국채지수(GBI-EM)와 함께 전 세계 기관투자자들이 추종하는 3대 채권지수로 꼽힌다.

유 부총재는 “향후 미국 관세정책 관련 불확실성, 연방준비제도이사회(연준) 금리 인하 경로, 주요국 재정건전성 우려 등 대내외 불안 요인이 상존한 만큼 시장 상황을 계속 면밀히 점검할 것”이라고 덧붙였다.
황인주 기자
