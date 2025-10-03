영호남 아우르는 토스뱅크… 광주은행 이어 경남은행과 ‘동맹’

‘공동대출’ 혁신금융서비스에 지정

토스뱅크가 광주은행에 이어 BNK경남은행과도 손잡고 함께 대출을 내준다. 비대면 한계를 뛰어넘어 영호남으로 영토를 넓히는 모습이다.토스뱅크는 경남은행과 함께 준비한 공동대출이 전날 금융위원회 정례회의에서 혁신금융서비스에 지정됐다고 2일 밝혔다. 개인 신용대출 신청이 들어오면 두 은행이 함께 심사하고, 대출금을 협의한 비율에 따라 각출해 내주는 구조다. 예컨대 1000만원 신용대출을 신청하면 500만원은 토스뱅크, 500만원은 경남은행에서 내주는 식이다. 대출 신청은 토스뱅크 애플리케이션에서 받는다. 실제 상품은 내년쯤 출시될 전망이다.지난해 8월 토스뱅크는 광주은행과도 ‘함께대출’을 출시한 바 있는데 1년여 만인 지난 9월 말 기준 공급액은 1조 2800억원 규모다. 이외에도 카카오뱅크는 전북은행과, 케이뱅크는 BNK부산은행과 손잡고 연내 공동대출 출시를 추진하고 있다. 시중은행이 된 iM뱅크(옛 대구은행)와 신한금융 계열사인 제주은행을 제외하면 부산·경남·광주·전북은행 등 지방은행 4곳이 전부 짝을 찾은 셈이다.이러한 공동대출은 최근 금융당국이 가계대출 규제를 강화하고 있는 상황에서 개별 은행의 잔액 증가 부담이 적어 비교적 경쟁적인 한도와 금리를 제시할 수 있단 설명이다. 리스크 관리 부담도 나눠질 수 있다. 수도권 쏠림현상으로 어려움을 겪고 있는 지방은행 역시 인터넷전문은행 플랫폼을 활용해 영업을 확대할 수 있어 ‘윈윈’이다. 인터넷전문은행 관계자는 “업력이 비교적 짧은 인터넷전문은행이 지방은행의 노하우를 공유할 수 있는 것도 장점”이라고 설명했다.