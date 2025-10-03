“노년 금융 사각지대”… 햇살론 65세 이상 승인율 급락

방금 들어온 뉴스

“노년 금융 사각지대”… 햇살론 65세 이상 승인율 급락

박소연 기자
입력 2025-10-02 16:11
수정 2025-10-02 16:11
8월 62%… 2021년 대비 22%P ↓

서민 전용 대출상품의 노년층 접근성이 점차 악화되고 있는 것으로 나타났다.

2일 허영 더불어민주당 의원이 서민금융진흥원으로부터 제출받은 자료에 따르면 서금원 대표 상품인 근로자 햇살론의 경우 65세 이상 승인율은 2021년 84%에서 2025년 8월 기준 62%로 22% 포인트 하락했다. 같은 기간 20~40대 승인율은 9~10% 포인트 감소한 것을 감안하면 노년층 하락폭이 두 배 이상 크게 나타났다. 이 상품은 최근 4년간 15조 8661억원 공급됐는데, 이중 노년층 배정액은 4321억원으로 전체의 2.7%에 불과했다.

상대적으로 금리가 높지만 완화된 심사기준을 적용해 온 햇살론15도 고령층에게 불리하게 적용됐다. 65세 이상 승인율은 2021년 98%에서 2025년 8월 83%로 떨어졌으며, 부결 건수는 같은 기간 56건에서 1206건으로 21배 급증했다. 이 기간 신청이 2.9배 증가한 점과 대비된다.

노년층 맞춤 상품도 거의 없었다. 2021년부터 2025년 8월까지 서금원이 공급한 5대 상품 총액은 24조 2312억원 규모인데, 이 중 65세 이상 지원액은 6886억원으로 전체의 2.8%에 그쳤다. 30대 지원액 6조 4121억원의 10분의 1 수준이다. 연령별로 20~40대가 전체의 75%를 차지했다.

허영 의원은 “한국이 초고령사회에 진입했음에도 불구하고 서민금융 제도는 노년층에게 높은 장벽으로 작용하고 있다”고 말했다.

박소연 기자
2025-10-03 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로