신한금융, 차기 회장 선임 작업 시작…회추위 가동

신한금융지주가 차기 회장 선임 작업을 시작한다. 진옥동 신한금융 회장이 연임에 성공할 수 있을지 주목된다.신한금융은 26일 회장후보추천위원회(회추위) 회의를 열고 차기 회장 후보 추천을 위한 경영승계 절차를 개시했다고 밝혔다. 회추위는 이날 회의에서 후보군 심의 기준 등을 논의했다.관건은 진 회장의 연임 여부다. 그는 지난 2023년 3월 취임해 내년 3월 첫 임기 만료를 앞두고 있다. 진 회장은 이재명 대통령의 미국 뉴욕 방문에 동행해 ‘한국경제설명회(IR) 투자 서밋’에 참석하는 등 새 정부 들어 보폭을 넓히고 있다. 지난 10일 열린 정부의 ‘국민성장펀드 국민보고대회’에 금융지주 회장 중 유일하게 참여해 의견을 제시하기도 했다.회추위는 그룹 경영승계 계획에 따라 매년 정기적으로 내·외부 승계 후보군을 선정하고 있다. 외부 후보군은 외부 전문기관의 추천을 통해 선정한다. 최종 추천된 후보는 이사회의 적정성 심의를 거쳐, 내년 3월 신한금융 정기 주주총회의 승인을 통해 회장으로 취임하게 된다.한편, 회추위는 독립성 강화를 위해 회추위원장 직속 조직 ‘회추위 사무국’을 만들어 이날부터 운영을 시작했다. 사무국은 최종 후보 추천 완료 시점까지 운영되며 위원회의 후보 심의 및 운영 지원, 대외 커뮤니케이션 등을 전담한다.곽수근 신한금융 회추위원장은 “독립성과 공정성을 바탕으로 투명하게 경영승계절차를 진행하겠다”고 밝혔다.