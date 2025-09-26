서학개미 예수금 증가에…8월 외화예금 25억 달러↑

방금 들어온 뉴스

서학개미 예수금 증가에…8월 외화예금 25억 달러↑

황인주 기자
황인주 기자
입력 2025-09-26 14:20
수정 2025-09-26 14:20
한은, 거주자 외화예금 동향
한 달 만에 증가로 전환

이미지 확대
서학개미
서학개미


‘서학개미’들의 해외 투자가 활발해지며 지난달 국내 거주자 외화예금이 25억 달러(약 3조 5333억원) 가까이 늘었다.

한국은행이 26일 발표한 ‘거주자 외화예금 동향’에 따르면 8월 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1076억 4000만 달러로 7월 말보다 24억 9000만 달러 많았다.

외화예금은 지난 2월부터 석 달 연속 감소하다가 5월 반등했지만, 7월엔 전월 대비 12억 9000만 달러 감소한 바 있다. 이후 한 달 만에 다시 증가로 전환한 것이다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인과 국내에 진출한 외국 기업 등이 국내에 보유하고 있는 외화예금을 말한다.

주체별로 보면 기업예금(929억 6000만 달러)이 한 달 새 25억 4000만 달러 늘었다. 증권사의 투자자 예탁금도 기업예금으로 반영된다. 개인이 직접 은행에 맡긴 외화 등 개인예금(146억 9000만 달러)은 4000만 달러 감소했다.

통화 종류별로는 미국 달러화(909억 6000만 달러), 엔화(90억 4000만 달러), 유로화(51억 3000만 달러)가 각 22억 4000만 달러, 2억 9000만 달러, 6000만 달러 증가했다.

한은 관계자는 “달러화 예금의 경우 증권사의 투자자 예탁금 증가, 일부 기업의 경상 대금 수취 등으로 늘었다”며 “증권사의 예탁금 증가는 서학개미 등 달러로 해외 증시에 투자하는 개인이나 기업의 예수금이 불어난 것과 관계가 있지만, 추가 투자를 위해 늘린 것인지 주식을 팔아서 늘어난 것인지는 알 수 없다”고 설명했다.
황인주 기자
위로