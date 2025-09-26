서학개미 예수금 증가에…8월 외화예금 25억 달러↑

한은, 거주자 외화예금 동향

한 달 만에 증가로 전환

이미지 확대 서학개미 닫기 이미지 확대 보기 서학개미

‘서학개미’들의 해외 투자가 활발해지며 지난달 국내 거주자 외화예금이 25억 달러(약 3조 5333억원) 가까이 늘었다.한국은행이 26일 발표한 ‘거주자 외화예금 동향’에 따르면 8월 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1076억 4000만 달러로 7월 말보다 24억 9000만 달러 많았다.외화예금은 지난 2월부터 석 달 연속 감소하다가 5월 반등했지만, 7월엔 전월 대비 12억 9000만 달러 감소한 바 있다. 이후 한 달 만에 다시 증가로 전환한 것이다.거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인과 국내에 진출한 외국 기업 등이 국내에 보유하고 있는 외화예금을 말한다.주체별로 보면 기업예금(929억 6000만 달러)이 한 달 새 25억 4000만 달러 늘었다. 증권사의 투자자 예탁금도 기업예금으로 반영된다. 개인이 직접 은행에 맡긴 외화 등 개인예금(146억 9000만 달러)은 4000만 달러 감소했다.통화 종류별로는 미국 달러화(909억 6000만 달러), 엔화(90억 4000만 달러), 유로화(51억 3000만 달러)가 각 22억 4000만 달러, 2억 9000만 달러, 6000만 달러 증가했다.한은 관계자는 “달러화 예금의 경우 증권사의 투자자 예탁금 증가, 일부 기업의 경상 대금 수취 등으로 늘었다”며 “증권사의 예탁금 증가는 서학개미 등 달러로 해외 증시에 투자하는 개인이나 기업의 예수금이 불어난 것과 관계가 있지만, 추가 투자를 위해 늘린 것인지 주식을 팔아서 늘어난 것인지는 알 수 없다”고 설명했다.