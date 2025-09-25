불안한 원달러 환율… 외국인 주식 매도에 1400원 돌파

장중 1400.3원… 한 달 만에 최고

美연준 금리 신중론에 달러 강세

관세 협상 불확실성도 상승 압력

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2025-09-25 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

원달러 환율이 24일 야간거래에서 장중 1400원을 돌파했다. 미국 연방준비제도이사회(연준)가 기준금리를 인하했지만 23일(현지시간) 제롬 파월 연준 의장이 추가 금리인하 신중론을 시사하면서 달러가 강세를 보인 영향으로 풀이된다. 또한 “미국 주식시장이 상당히 고평가됐다”는 파월 의장의 발언이 나온 뒤 뉴욕증시가 하락 마감하면서 외국인 순매도가 늘어 환율 상승 압력으로 작용했다. 3500억 달러(약 490조원)의 대미 투자 논란 등 한미 관세 협상의 불확실성도 이런 불안한 흐름에 한몫하고 있다.이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오후 5시 33분쯤 1400.3원까지 올랐다. 환율이 장중 1400원대로 오른 것은 지난달 22일(장중 고가 1400.5원) 이후 약 한 달 만이다. 이날 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 4.9원 오른 1397.5원을 기록해 지난달 21일(1398.4원) 이후 가장 높았다. 외국인은 유가증권시장에서 2516억원을 순매도했다. 코스피는 전일보다 14.05포인트(0.40%) 내린 3472.14로 장을 마쳤다.지난주 연준의 기준금리 인하에도 원달러 환율은 오름세를 지속해 심리적 저지선인 1400원까지 뚫고 올라가는 모습이다. 파월 의장이 당시 “이번 금리 인하는 리스크 관리 차원”이라며 추가 인하 가능성에는 신중한 입장을 밝히면서 시장이 매파적으로 받아들였기 때문이다. 전날 파월 의장이 “현재 증시가 상당히 고평가(fairly highly valued)돼있다”고 진단하면서 투자 심리가 약화했고, 뉴욕증시는 일제히 하락 마감했다.연준의 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 달러 강세 흐름 역시 원달러 환율 상승을 부추기는 요인이다. 위험 회피 심리가 고조되면서 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전일보다 0.06% 오른 97.421을 기록했다. 영국 재정 적자 우려에 파운드화가 약세를 나타내면서 달러화 가치가 더 오른 영향도 있다.미국과의 관세 협상에 대한 불확실성 증가도 환율 상승 압력으로 작용한다. 3500억 달러 대미투자 논란으로 인한 한미 관세 협상의 장기화 역시 환율에 압박을 주는 요인이 되고 있다. 자동차, 반도체 분야 등에서 대미 수출 증가세가 둔화하면 달러 유입이 줄어 외환시장에서 원화 가치 하락으로 이어질 수 있다.황건일 한국은행 금융통화위원은 “과거 달러인덱스가 111 수준일 때 환율이 1400원을 넘은 것은 이해할 수 있었는데, 지금은 97 후반에서 움직이는데도 그렇다”면서 “환율 수준에 대해 저를 포함한 일부 금통위원들이 걱정하고 있다”고 했다.