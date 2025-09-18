“투자 생태계 구축 본격화”, KDB Next Round in 충남 ‘호응’

이미지 확대 ‘KDB Next Round in 충남’ 참가자들이 화이팅을 외치고 있다. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘KDB Next Round in 충남’ 참가자들이 화이팅을 외치고 있다. 호서대 제공

이미지 확대 ‘KDB Next Round in 충남’에서 강일구 호서대 총장이 인사말을 하고 있다. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘KDB Next Round in 충남’에서 강일구 호서대 총장이 인사말을 하고 있다. 호서대 제공

이미지 확대 ‘KDB Next Round in 충남’에서 김태흠 충남지사가 인사말을 하고 있다. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘KDB Next Round in 충남’에서 김태흠 충남지사가 인사말을 하고 있다. 호서대 제공

호서대학교(총장 강일구)는 한국산업은행, 충남도와 18일 아산캠퍼스에서 ‘KDB Next Round in 충남’을 개최했다.이번 행사는 수도권 중심 VC·AC와 충청권 스타트업을 연결하는 통합형 투자 IR 라운드로 지역 창업 생태계 투자 네트워크 확장에 큰 의미를 담고 있다.1부 ‘충남 벤처생태계 활성화 방안’ 세션에서는 △KDB 넥스트라운드 소개 △호서대 벤처·창업지원 전략 △충청남도 벤처생태계 활성화 계획 발표 등 정책·제도·투자를 연계한 지역 성장 비전을 공유했다.2부 기업 IR 세션에서는 충남 스타트업 4개 팀이 AI·전기차·로봇·첨단소재 분야 기술력을 선보였다.‘3분 스피치’에서는 충남-호서대 연계 투자기업(추천 기업) 5개 사가 핵심 기술과 시장 전략을 간결한 발표로 투자자들의 이목을 모았다.행사장 외부에는 ‘Meet-up Zone’이 마련돼 호서대 추천 기업들이 VC·AC와 직접 교류하는 자리가 마련됐다.이밖에 투자자들과 기업들이 심층 교류하는 자리가 마련돼 실질적 투자 연계 분위기가 확산했다.이날 행사는 한국산업은행, 충남도, 호서대와 VC·AC가 함께 참여한 통합형 투자 IR 플랫폼으로, 수도권 중심 투자 네트워크를 충남까지 확장하고, 현장 네트워킹으로 투자 연계 가능성을 높였다는 평가다.호서대 산학협력단은 IR 피칭에 참여한 4개 스타트업에 총 6억 원을 직접 투자를 진행했했다.강일구 호서대 총장은 “이번 넥스트 라운드는 단순한 투자 유치 행사를 넘어 대학 산학협력단이 직접 투자자로 참여하여 지역 혁신기업 성장을 가속하는 새로운 모델을 제시했다”며 “지역 창업기업 발굴과 육성, 스케일업을 위한 투자 생태계 구축에 앞장서겠다”고 강조했다.