금값 최고치 뚫었다… 오일쇼크 후 최대 폭 상승

1g당 16만 9000원… 올 들어 36%↑ 금값이 연일 사상 최고치를 갈아치우며 ‘안전자산 랠리’를 이어가고 있다.
美 금리 인하 기대에 안전자산 랠리
16일 한국거래소(KRX) 금시장에서 1㎏짜리 금 현물은 장중 한때 1g당 16만 9550원까지 오르며 최고치를 경신했다. 이날 종가는 16만 9000원으로, 전 거래일(16만 6600원)보다 2400원(1.44%) 오른 수치다. 지난 9일 종가 기준 사상 최고 기록(16만 7740원)을 불과 1주일 만에 다시 갈아치웠다. 지난해 말 종가(약 12만 4200원) 대비 약 36%나 상승했다.
국제 금값 역시 1979년 오일쇼크 이후 최대 상승 폭을 기록했다. 15일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 9월 인도분 금 선물은 온스당 3682.20달러에 마감하며 전 거래일보다 0.9%(32.80달러) 상승했다. 금 현물도 장중 3695.39달러까지 치솟으며 사상 최고치를 갈아치웠다. 월스트리트저널(WSJ)은 “올해 금값 상승 폭이 40%에 달해 오일쇼크 시기인 1979년 이후 최대 수준”이라면서 “코로나19 팬데믹이나 글로벌 금융위기 때보다도 가파르다”고 평가했다.
금값 랠리는 미국 금리 인하 기대가 이끌고 있다. 미 연방준비제도(Fed)가 16~ 17일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 최소 0.25% 포인트 내릴 것으로 관측되는데, 실질금리가 낮아질수록 무이자 자산인 금의 투자 매력은 커진다. 트럼프 대통령의 고율 관세와 연준 독립성 위협 발언으로 달러 신뢰가 흔들리자, 글로벌 자금이 금으로 이동하고 있다는 분석도 나온다.
2025-09-17 17면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지