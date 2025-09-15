뛰는 금값에… 금 통장 잔액 1.2조 돌파 사상 최대

금 ETF로 자금 몰려 상승세 가팔라

올 골드바 판매 3628억 작년의 2배

"국제 금값 연내 1온스 5000弗 가능"

2025-09-15 18면

금값이 연일 고공행진하는 가운데 은행권 금 통장(골드뱅킹) 잔액이 처음으로 1조 2000억원을 넘어섰고, 올들어 두 배로 뛴 골드바 판매액은 이달 들어 더욱 폭증하고 있다.14일 은행권에 따르면 KB국민·신한·우리은행 4대 시중은행의 골드뱅킹 잔액은 지난 11일 기준 1조 2367억원으로, 열흘 만에 974억원 증가했다. 올해 들어서만 4545억원이 늘었는데, 지난 3월 처음 1조원을 돌파한 뒤 넉 달 만에 다시 2000억원 이상 불어났다.골드바 판매도 급증세다. 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 골드바 판매액은 이달 1~11일에만 373억 1700만원으로, 이미 지난달 한 달치(373억 7500만원)에 육박했다. 올해 누적 판매액은 3628억원으로 지난해 전체(1654억원)의 2.2배에 달한다. 지난 2월에는 공급 불안으로 ‘품귀 현상’까지 빚어지며 월간 판매액이 882억원에 달했는데, 이달 들어 그 이후 가장 큰 폭의 증가세가 나타나고 있다.미국 금리 인하 기대와 달러 약세, 관세 불확실성에 따른 안전자산 선호가 겹치면서 금값은 고공행진을 이어가고 있다. 여기에 금 상장지수펀드(ETF)로 자금이 몰리며 상승세가 한층 가팔라졌다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 9일(현지시간) 12월 인도분 금 선물은 장중 온스당 3715달러까지 오르며 처음으로 3700달러를 돌파했다. 국내 KRX 금시장에서도 같은 날 1㎏짜리 금 현물이 1g당 16만 7740원으로 마감해 종가 기준 사상 최고 기록을 새로 썼다. 소비자 가격으로는 돌반지 한 돈(3.75g)이 73만원에 이른다.시장에서는 이런 상승세가 이어질 것으로 보고 있다. NH투자증권은 “연내 국제 금값이 온스당 4000달러를 넘을 수 있다”고 전망했고, 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스는 “최대 5000달러까지도 가능하다”고 분석했다.