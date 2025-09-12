‘李 공약’ 청년미래적금 TF 킥오프…납입 금액 6·12% 정부가 지급

중소기업 청년 2016만원+이자

소득 6000만원 이하 청년 대상

2026년 6월 상품 출시 목표

정부가 이재명 대통령이 공약한 ‘청년미래적금’의 세부 지원체계 설계 작업에 본격 착수했다.금융위원회는 12일 정부서울청사에서 관계부처·기관과 함께 청년미래적금 태스크포스(TF) 킥오프 회의를 열고 상품 도입을 위해 필요한 사항을 검토했다고 밝혔다. 앞으로 달마다 TF 회의를 열어 논의를 이어가겠단 계획이다.청년미래적금은 소득요건을 충족하는 청년이 3년간 매월 최대 50만원을 납입하면 납입액의 6%를 정부가 기여금으로 지급하는 구조다. 중소기업에 새로 취업한 청년에 대해서는 12%의 지원율이 설정된다. 6% 기여금이 지급되는 경우 3년간 내가 납입한 돈 1800만원에 정부 기여금 108만원 등 총 1908만원을 받고 여기에 추가로 이자가 붙는 식이다. 중소기업 청년은 2016만원에 이자가 붙는다. 이자율은 참여은행 확정 후 정해질 예정이다.지급 대상은 개인소득(총급여 기준) 6000만원 이하, 소상공인의 경우 연 매출 3억원 이하이면서, 가구 중위소득 200% 이하인 만 19~34세 청년이다. 정부는 청년미래적금에서 발생한 이자소득에 대해 비과세 혜택 적용을 추진할 계획이다. 청년도약계좌 기존 가입자에게 상품 선택권을 부여할 수 있도록 청년도약계좌에서 청년미래적금으로 갈아타기를 할 수 있는 방법도 마련할 예정이다.TF는 기획재정부·고용노동부·중소벤처기업부 등과 중소기업 신규 재직자, 소상공인 등에 대한 가입 심사 절차를 논의하고 이를 통해 협력 시스템 구축을 추진한다. 내년 6월 상품 출시가 목표다.금융위는 “지금까지 금융위 청년 자산 형성 상품 중 지원율이 가장 높은 수준”이라며 “기존 청년도약계좌의 긴 만기 부담을 경감하고, 적정한 수준의 자산 형성을 유도하기 위해 만기는 3년으로 설정했다”고 설명했다.