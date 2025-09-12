8월 외국인 증권자금 6억 달러 빠져…채권 순유출, 주식은 소폭 순유입

이미지 확대 한국은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국은행 제공

지난달 외국인 투자자들이 한국 증권 시장에서 4개월 만에 자금을 줄였다.12일 한국은행이 발표한 ‘국제금융·외환시장 동향’에 따르면 8월 중 외국인 증권(주식·채권) 투자자금은 6억 달러 빠져나갔다. 원화로는 약 8340억원 규모다.지난 5~7월엔 외국인 투자자금 나간 돈보다 들어온 돈이 많았는데, 4개월 만에 흐름이 바뀌었다. 구체적으로 외국인 채권자금이 7억 7000만 달러 빠졌고 주식자금이 1억 8000만 달러 들어왔다.한국은행은 “주식자금은 반도체 등 일부 업종에 대한 차익실현 매도로 순유입이 둔화됐다”며 “채권자금은 만기 상환, 차익 거래 유인 축소 등으로 순유출 전환했다”고 설명했다.외환시장에서는 원·달러 환율이 1390원대에서 등락했다. 미국 고용 지표 둔화 등으로 미국 연방준비제도(Fed·연준) 금리 인하 기대감이 높아진 점은 환율 하락 요인이지만 거주자 해외투자가 지속되고 외국인의 증권자금이 줄어들면서 이를 상쇄하고 있다. 8월 중 원·달러 환율 변동성은 전월보다 약간 확대됐다.