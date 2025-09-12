코스피 최고치에 웃은 李대통령… 100일 만에 970만원 수익 올린 듯

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

코스피 최고치에 웃은 李대통령… 100일 만에 970만원 수익 올린 듯

박소연, 이승연 기자
입력 2025-09-12 01:00
수정 2025-09-12 01:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

5월 韓증시 ETF 4100만원 보유
적립식 매수 가정 수익률 22.5%

이미지 확대


사상 최고치를 넘어선 코스피 덕에 이재명 대통령도 상당한 투자 수익을 거둔 것으로 추정된다. 이 대통령이 지난 5월 말 코스피 지수 추종 상품에 투자한 뒤 계획대로 매달 적립식 매수를 이어왔다면, 11일 기준 100일 만에 약 970만원의 평가이익을 올리게 된다. 수익률로는 약 22.5%다.

이 대통령은 5월 28일 민주당 유튜브 채널 ‘델리민주’ 라이브 방송에서 “1400만 개미와 한 배를 탔다”며 증권 계좌를 공개했다. 계좌에는 코스피200 상장지수펀드(ETF) 2000만원, 코스닥150 ETF 2000만원, 적립식 코스피200 ETF 100만원 등 총 4100만원이 담겼다. 그는 매달 100만원씩 5년간 적립해 1억원 규모로 투자금을 늘리겠다는 계획도 밝혔다.

공개 당시 계획대로라면, 100만원씩 3개월간 추가 매수를 진행해 원금은 4300만원으로 불어났다. 이를 기준으로 평가액은 약 5270만원, 수익은 약 970만원에 이른다. 구체적으로 코스피200 ETF는 2000만원이 2558만원으로 늘어 27.9%(558만원)의 수익률을 기록했고, 코스닥150 ETF는 2000만원이 2352만원으로 증가해 17.6%(352만원)의 수익률을 거뒀다. 적립식 코스피200 ETF 역시 300만원이 360만원으로 불어나 60만원의 차익을 올렸다.

이 대통령은 이날 취임 100일 기념 기자회견에서 “정치가 정상화되는 것만으로 시가총액이 300조~400조 원이 늘었다”면서도 “주식시장 정상화는 아직도 한참 멀었다”고 했다. 그러면서 “앞으로 기업 이익이 늘면 그때부터 다시 또 한 단계 더 우리 주식시장이 업될 것”이라고 했다.

정치권에서도 주식 투자 동참 움직임이 이어지고 있다. 이소영 더불어민주당 의원은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 매달 ETF 투자로 19.85% 수익률을 기록 중이라며, 추가로 5000만원을 고배당 ETF와 코스피·코스닥 ETF에 나눠 투자하겠다고 밝혔다. 금융투자업계 관계자는 “정책 입안자의 직접 투자는 시장과 정책 이해관계를 일치시키는 긍정적 선례”라고 평가했다.
박소연·이승연 기자
2025-09-12 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로