권대영 “은행 예대마진 확대 납득 안돼”… 카뱅·케뱅은 금리 인하

권대영 금융위원회 부위원장이 은행권의 ‘예대금리차’(예금 금리와 대출 금리의 차이) 확대를 공개 비판하며 산정 체계 등 전반적 재정비가 필요하다고 강조했다.권대영 부위원장은 예금자보호 한도가 5000만원에서 1억원으로 상향된 첫날인 1일 서울 중구 하나은행 본점 영업점을 찾아 “기준금리가 인하되는데도 예대금리차 확대가 지속되면 국민이 납득하기 어렵다”면서 “금융권 영업이 이자 중심, 대출 중심에만 몰두하고 있는 것이 아닌 지에 국민·시장의 냉정한 평가가 있는 것 같다”고 지적했다. 이어 “우선 금융권 스스로 가산금리 수준과 체계를 다시 살펴봐 달라”면서 “정부도 금리부담을 줄이기 위해 대출 갈아타기·중도상환수수료 개편·금리인하요구권 등 3종 세트를 추진 중이다”라고 강조했다.은행권이 이자·가계대출 중심에서 벗어나 ‘생산적 금융’으로 전환해야 한다고도 했다. 그는 “금융권이 이자 중심 영업을 고집해선 안된다. 미래·성장·벤처·혁신 등 생산적 분야에 자금을 공급해야 한다”고 말했다.이날 카카오뱅크는 주택담보대출(주담대), 신용대출, 전월세보증금대출 등 가계대출 가산금리를 최대 0.3% 포인트(p) 인하했다. 지난달 21일 최대 0.35% 포인트를 내린 데 이은 추가 인하 조치다. 케이뱅크도 이날부터 아파트담보대출과 전월세보증금대출 금리를 각각 최대 0.33% 포인트 인하했다. 은행연합회에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 7월 신규취급액 기준 가계 예대금리차는 평균 1.47% 포인트로 직전 달보다 0.04% 포인트 확대됐다.한편 이날부터 예금자보호 한도가 1억원으로 확대되면서 2금융권으로의 ‘머니무브’ 가능성이 주목되고 있다. 현재 시중 자금은 ﻿ 원금을 보장하는 증권사 단기상품으로 빠르게 흘러드는 모양새다. 금융투자협회에 따르면 지난달 29일 기준 개인 머니마켓펀드(MMF) 설정액은 20조 5571억원으로, 약 3년 만에 최대치를 기록했다. 종합자산관리계좌(CMA) 잔액은 92조 5410억원으로 한 달 새 2조원 이상 늘었다.