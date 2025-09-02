갭투자 지적한 금융위원장 후보자, 실거주 없는 강남 재건축 투기 논란

이억원 “생산적 금융 전환”과 배치

이억원 금융위원장 후보자가 서울 강남구의 노후 재건축 아파트를 투기성으로 보유했단 의혹이 제기됐다. 부동산에 쏠린 자금을 생산적 금융으로 전환하겠다는 포부와는 배치된단 지적이다.1일 김재섭 국민의힘 의원실이 금융위원회 등으로부터 제출받은 자료에 따르면, 이 후보자는 2005년 4월 강남 개포주공 3단지(35.87㎡)를 3억 5000만원에 매입했다. 이후 같은 해 9월부터 3년 반 동안 미국투자공사﻿ 파견 근무를 떠났다. 2009년 귀국 이후에도 강남구 대치동과 도곡동의 다른 아파트에서 전세 생활을 했다.2013년 7월 스위스 제네바유엔대표부 공사참사관 근무 한 달여 전에는 이 아파트를 5억 4500만원에 팔아 약 2억원의 시세 차익을 봤다. 같은 시기 개포주공 1단지(58.08㎡)를 8억 5000만원에 새로 매입했다. 마찬가지로 매입 직후 이 후보자는 해외 근무를 떠났고, 아파트는 세놓았다. 2016년 7월 귀국 후에도 경기 용인 수지구의 다른 아파트에 전입했다. 이 후보자가 보유한 개포주공 1단지는 현재 ‘디에이치 퍼스티어 아이파크’로 재건축돼 시세가 47억~50억원에 이른다. 실거주를 하지 않으면서 투자용으로 강남 노후 재건축 아파트를 활용했다는 지적이 나온다. 이 후보자는 근로소득과 대출을 통해 이들 아파트 매입자금을 마련했다고 설명했다. 이 후보자는 2013년 7월부터 2015년 9월까지 6번에 걸쳐 재산세(가산세 포함) 457만원을 내지 않아 2015년 10월 아파트가 압류되기도 했다.한편, 이 후보자는 인사청문 서면답변에서 대출 규제와 관련해 “필요시 준비된 방안을 즉각 시행하겠다”며 “전세대출이 가계부채 확대뿐만 아니라 전세가 상승을 뒷받침해 갭투자에 활용될 여지가 있다는 지적이 제기되고 있다”고 짚었다.﻿ 2일 이 후보자의 인사청문회에서도 이런 쟁점을 중심으로 공방이 이어질 전망이다.