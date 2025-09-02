“매월 최대 6.5만P 혜택”… 신한카드 ‘쏠 플랜 카드’ 출시

방금 들어온 뉴스

"매월 최대 6.5만P 혜택"… 신한카드 '쏠 플랜 카드' 출시

황인주 기자
황인주 기자
입력 2025-09-01 18:09
수정 2025-09-01 18:09
이미지 확대
신한카드 ‘쏠 플랜 카드’ 플레이트 이미지. 신한카드 제공
신한카드 ‘쏠 플랜 카드’ 플레이트 이미지.
신한카드 제공


신한카드는 신한은행과 함께 매월 최대 6만 5000포인트 적립을 제공하는 ‘신한카드 쏠 플랜(SOL Plan) 카드’를 출시했다고 1일 밝혔다. 포인트는 현금처럼 연결 계좌를 통해 자유롭게 출금 및 이체 가능하다.

카드는 전월 이용 실적에 따라 국내외 전 가맹점에서 최대 1.5%의 기본 적립을 받을 수 있다. 주유·온라인 쇼핑·배달 애플리케이션 등에서 쓰는 돈은 최대 5% 특별 적립된다. 기본 적립과 특별 적립을 합쳐 월 한도는 5만 포인트다. 이와 별도로 온라인 동영상 서비스(OTT) 정기 결제금액에 대해 월 최대 1만 5000포인트가 제공돼, 총 6만 5000포인트를 받을 수 있다. 이렇게 적립한 포인트를 신한은행 입출금통장 ‘쏠 플랜 포인트박스’로 옮기면, 입금 금액의 10%가 추가 적립된다. 연회비는 국내 전용 3만원, 해외 겸용 3만 3000원이다.

황인주 기자
2025-09-02 16면
