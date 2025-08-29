비트코인 가지고만 있어도 리워드…코인원, 자유형 스테이킹 출시

업계 첫 비트코인 스테이킹 출시

가상자산(암호화폐) 거래소 코인원이 비트코인을 가지고만 있어도 리워드가 적립되는 자유형 스테이킹(예치) 상품을 출시했다고 29일 밝혔다. 비트코인을 이용한 스테이킹 상품은 국내 거래소 중 처음이다.코인원 비트코인 스테이킹은 고객이 비트코인을 보유만 해도 바빌론(BABY) 토큰이 매일 보상으로 적립된다. 스테이킹 참여 중에도 별도 제약 없이 입출금과 거래가 가능하다. 이날 기준 비트코인 스테이킹의 보상률은 0.02%다. 보상률은 네트워크에 따라 지속적으로 변동된다는 설명이다.코인원 관계자는 “비트코인은 채굴이 필요한 작업증명(PoW) 기반으로 기존에는 스테이킹이 불가능한 구조였지만, ‘바빌론 프로토콜’을 통해 간접적으로 보상을 받는 시스템을 만들 수 있게 됐다”고 설명했다.한편, 코인원은 기존 스테이킹 서비스 브랜드인 ‘플러스’를 ‘스테이킹’으로 개편했다. 기존 ‘데일리’와 ‘스테이킹’ 상품도 각각 ‘자유형 스테이킹’, ‘고정형 스테이킹’으로 명칭을 변경했다.이성현 코인원 대표는 “비트코인 장기 보유가 글로벌 투자 트렌드로 자리 잡고 있는 가운데, 이번 스테이킹 서비스 리뉴얼을 계기로 가장 선도적인 스테이킹 서비스를 제공해 나갈 계획”이라고 밝혔다.