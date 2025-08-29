토스뱅크, 상반기 순이익 404억원…65% 늘어 역대 최대

반기·분기 기준 모두 역대 최대

순이자이익 4169억원…14%↑

이미지 확대 토스뱅크 제공 닫기 이미지 확대 보기 토스뱅크 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인터넷전문은행 토스뱅크가 올해 상반기 역대 최대 실적을 올렸다.토스뱅크는 29일 올해 상반기 당기순이익이 전년 동기 대비 65.03% 증가한 404억원으로 집계됐다고 밝혔다. 반기 기준 최대 실적이다. 2분기 순이익만 떼서 봐도 지난해 2분기(97억원)의 2배가 넘는 217억원으로, 역시 분기 기준으로 최대 실적이다.이자이익 증가세가 상반기 토스뱅크의 순익 증가세를 견인했다. 토스뱅크의 상반기 순이자이익은 4169억원으로, 지난해 같은 기간(3663억원)보다 13.83% 늘었다. 순이자마진(NIM)은 2.57%로 전년 동기(2.47%)보다 0.10% 포인트 높아졌다.비이자이익은 270억원 적자로, 전년 동기(-298억원)보다는 적자 폭이 줄었다.토스뱅크 관계자는 “수수료가 대부분 무료라는 대고객 비용구조 특성이 있지만, 자산관리(WM), 상업자 표시 신용카드(PLCC), 함께대출 등 수익원 다양화와 규모의 성장으로 비이자 부문 손익구조가 개선되고 있다”고 설명했다.여·수신 규모는 계속 늘어나는 추세다. 2분기 말 기준 여신 잔액은 15조 1300억원으로, 지난해 2분기(14조 7800억원)보다 3500억원 증가했다. 수신 잔액 역시 같은 기간 28조 5300억원에서 30조 500억원으로 1조 5200억원 불어났다.건전성은 전반적으로 개선됐다. 2분기 말 연체율은 1.20%로 지난해 같은 기간(1.27%)보다 0.07% 포인트 하락했다. 고정이하여신비율은 1.23%에서 0.98%로 낮아졌다. 토스뱅크의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 16.35%다.