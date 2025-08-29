KB금융, ‘다시 쓰는 대한이 살았다’…광복 80주년 기념 노랫말 공모

이미지 확대 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 캠페인 홍보 영상 이미지. KB금융 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 캠페인 홍보 영상 이미지. KB금융 제공

KB금융그룹(회장 양종희)이 29일 경술국치일을 기억하고 순국선열 정신을 미래세대에 전달하고자 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 국민 참여 캠페인 홍보 영상을 공개했다고 밝혔다.지난 2019년 3·1운동 100주년을 기념해 ‘대한이 살았다’ 캠페인을 진행한 데 이어, 올해는 광복 80주년을 맞아 리마인드 캠페인을 진행하는 것이다.KB금융은 이전 캠페인 당시 음원을 작곡한 정재일 음악 감독의 미공개 멜로디에 맞춰, 광복의 의미와 후손들이 이어갈 희망의 이야기를 담은 새로운 노랫말을 공모한다. 응모 기간은 10월 13일까지다. KB금융과 서경덕 교수, 아티스트 이상순씨가 심사에 참여한다. 11월 3일 발표되는 최우수 선정작은 편곡 등의 작업을 거쳐 내년 삼일절에 공식 음원으로 공개될 예정이다.이날은 대한제국이 일본제국에 합병돼 국권을 잃게 된 경술국치일(1910년 8월 29일)이자, 독립운동가 만해 한용운 선생이 태어난 날(1879년 8월 29일)이다. 이번 캠페인 영상은 한용운 선생이 말년을 보낸 서울 성북구의 ‘심우장’에서 촬영을 진행했다.