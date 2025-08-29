6월 은행대출 연체율 0.52%로 하락…“연체채권 정리 확대”

가계대출 연체율 0.41%

기업대출 연체율 0.60%

은행들이 연체채권 정리규모를 확대하면서 6월 대출 연체율이 소폭 하락했다.29일 금융감독원에 따르면 지난 6월 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체기준)은 0.52%로 전월 말(0.64%) 대비 0.12% 포인트 하락했다.신규연체 발생액은 2조 8000억원으로 전월보다 7000억원 감소했고, 연체채권 정리규모는 5조 7000억원으로 전월과 비교해 4조원 증가했다. 신규연체율은 0.11%로 전월 대비 0.03% 포인트 하락했다.금감원은 “신규발생 연체채권이 감소하고 상·매각 등 정리규모가 확대되면서 연체율이 전월 말 대비 하락했다”고 평가했다.부문별로는 가계대출 연체율이 전월 말 대비 0.06% 포인트 내린 0.41%였다. 주택담보대출 연체율은 0.30%로 0.02% 포인트 하락했고, 주담대를 제외한 가계대출(신용대출 등) 연체율은 0.78%로 0.16% 포인트 하락했다.기업대출 연체율은 0.60%로 전월 말 대비 0.17% 포인트 하락했다. 대기업대출 연체율(0.14%)과 중소기업대출 연체율(0.74%)은 각각 0.01% 포인트, 0.21% 포인트 하락했다.금감원은 “연체율이 높은 은행을 중심으로 연체·부실채권 상·매각 등을 통해 자산건전성 관리를 강화하도록 지도할 예정”이라고 했다.