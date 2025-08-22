신한금융, 노숙인 시설에 세탁·건조기 기부

방금 들어온 뉴스

신한금융, 노숙인 시설에 세탁·건조기 기부

입력 2025-08-22 00:51
수정 2025-08-22 00:51
신한금융, 노숙인 시설에 세탁·건조기 기부
신한금융, 노숙인 시설에 세탁·건조기 기부 진옥동(왼쪽) 신한금융 회장과 장경환 은평의마을 원장이 지난 20일 서울 중구 신한금융 본사에서 노숙인 요양시설에 대형 세탁기·건조기를 기부하는 전달식을 열고 기념촬영을 하고 있다. 지원 물품은 세탁기·건조기 각각 1대로, 총 4000만원 상당이다. 진 회장은 “작은 나눔이 모여 큰 변화를 만든다”고 말했다. 신한금융은 지난 3월에도 생활인 지원을 위해 운동화와 구두를 기부하는 등 지속적인 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
신한금융 제공


신한금융 제공

2025-08-22 16면
