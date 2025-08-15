최고가 경신 하루 만에...비트코인 12만달러 밑으로

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

최고가 경신 하루 만에...비트코인 12만달러 밑으로

이승연 기자
이승연 기자
입력 2025-08-15 15:17
수정 2025-08-15 15:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
비트코인 이미지. 사진=픽사베이
비트코인 이미지. 사진=픽사베이


비트코인이 사상 최고가를 경신한 지 하루 만에 하락세로 돌아섰다. 9월 미국 금리 인하 기대감이 커지면서 가격이 전일 대비 2% 넘게 내려앉았다.

15일 코인마켓캡에 따르면 이날 오후 3시 10분 현재 비트코인 1개당 가격은 11만 9030달러에 거래되고 있다. 하루 전에 비해 2.41% 내린 수치다.

비트코인은 전날 12만 4100달러를 넘어서며 최고가를 다시 썼다. 사상 처음으로 12만 4000달러선까지 올랐다. 기존 최고가는 지난달 14일 기록인 12만 3100달러선이었다.

하지만 이날 비트코인 가격이 내린 것은 9월 금리 인하 기대감이 높아진 영향으로 풀이된다. 미국 노동부는 7월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.9% 올랐다고 밝혔다. 0.2% 상승을 예상했던 시장 기대보다 크게 높아졌다.

전년 동기 대비 상승률도 3.3%로 지난 2월(3.4%) 이후 5개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다.



한편 같은 시각 가상자산 시가총액 2위 이더리움은 전날 대비 2.26% 하락한 4633달러에 거래되고 있다. 시총 3위 리플 1개당 가격은 3달러로 하루 전에 비해 3.73%, 일주일 전에 비해선 5.6% 내렸다.
이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로