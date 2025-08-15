추격하는 빗썸, 상반기 매출 35% ‘쑥’…두나무는 1위 다지기

빗썸 상반기 매출 3292억원

국민은행 업고 업비트 추격

두나무 매출 8019억원 ‘1위’

“美 지니어스법 영향 매출 확대”

가상자산(암호화폐) 거래소 빗썸의 올해 상반기 매출이 지난해 같은 기간보다 35% 넘게 급증했다. 업비트를 운영하는 두나무의 매출 상승 폭은 이에 미치진 못하지만, 영업이익과 당기순이익을 모두 늘리며 1위를 다졌다.15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 빗썸의 올해 상반기 영업수익(매출)은 전년 동기 대비 35.5% 높아진 3291억 6394만원이다. 빗썸은 연결재무제표 작성 의무가 없다.올 상반기 미국의 스테이블코인 제도화 등으로 가상자산 시장 관심도가 높았던 데다 상위 시중은행인 KB국민은행과의 실명계좌 제휴로 신규 고객 유입이 늘어나면서 매출이 늘어난 것으로 풀이된다. 빗썸은 지난 2014년 설립돼 초기 가상자산 시장을 주도했으나, 업비트에게 1위 자리를 내준 상태다.반면, 영업이익은 901억 2401만원으로 전년 동기 대비 4.5% 감소했다. 같은 기간 당기순이익은 46.5% 줄어든 550억 4047만원을 기록했다. 영업이익과 당기순이익이 감소한 이유에 대해 빗썸은 “지난해 하반기부터 시작된 이용자 혜택 강화 활동과 가상자산 평가손실에 따른 비용이 반영됐기 때문”이라고 설명했다.업비트를 운영하는 두나무의 올해 상반기 연결 기준 영업수익은 8019억 4629만원으로 지난해 같은 기간보다 1.8% 증가했다. 영업이익은 5491억 867만원으로 전년 동기 대비 11% 늘었고, 당기순이익은 지난해 상반기보다 4.9% 상승한 4181억 6218만원이다.두나무는 “가상자산 시장의 점진적 회복과 함께 미국의 지니어스법안 등 글로벌 규제 논의가 본격화되면서 시장 신뢰가 일부 반영된 점이 실적 개선에 영향을 미쳤다”고 설명했다. 미국 연방준비제도이사회의 기준금리 인하에 대한 기대가 커지면서 하반기 중 위험자산인 가상자산에 대한 투자심리가 추가로 개선될 가능성도 없지 않다.