‘업비트 커스터디’ 띄웠다… 수탁업 4년 반 만에 출격

1위 가상자산(암호화폐) 거래소 운영사 두나무가 4년 반 만에 커스터디(수탁)업에 다시 진출한다. 두나무는 법인·기관 전용 가상자산 수탁 서비스인 ‘업비트 커스터디’를 출시했다고 14일 밝혔다.
고객이 수탁한 모든 가상자산은 인터넷과 분리된 ‘콜드월릿’에 100% 보관해 외부 침입 위협을 차단한다는 설명이다. 두나무는 2019년 9월 블록체인 기술 자회사 디엑스엠(DXM)을 통해 기업 전용 커스터디 서비스 ‘업비트 세이프’를 선보인 바 있으나 2021년 3월 사업성 한계로 사업을 접었다.
올해 들어 당국이 법인의 가상자산 투자를 단계적으로 허용하면서 가상자산 보관·관리 수요가 증가할 것으로 예상되자 다시 사업을 시작한 것이다.
2025-08-15 12면
