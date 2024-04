기술주 랠리 끝났나 … 美 반도체 주가 ‘와르르’

닫기 이미지 확대 보기

US-TECHNOLOGY-AI-HUANG

NVIDIA‘s founder and CEO Jensen Huang speaks during the annual Nvidia GTC Artificial Intelligence Conference at SAP Center in San Jose, California, on March 18, 2024. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)

미 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 18일(현지시간) 미 캘리포니아주 새너제이 SAP센터에서 열린 ‘인공지능(AI) 개발자 콘퍼런스(GTC 2024)’에서 차세대 AI 칩 ‘블랙웰’을 선보이고 있다. 새너제이 AFP 연합뉴스