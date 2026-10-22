베일 벗는 ‘호반써밋 에디션’… 호반건설 위례에 12월 분양

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베일 벗는 ‘호반써밋 에디션’… 호반건설 위례에 12월 분양

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-10-22 18:04
수정 2026-10-22 18:04
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프리미엄 라인 첫 적용

희소성 큰 중대형으로만 구성
마천·위례 인프라 동시에 누려
역세권·학세권 등 입지도 탁월
이미지 확대


호반건설은 오는 12월 경기 하남시 위례택지개발지구 일반상업용지 9-1, 9-2블록에 프리미엄 라인 ‘호반써밋 에디션’을 처음 적용하는 ‘호반써밋 에디션 위례’를 분양한다. 서울 동남권의 핵심 주거지인 위례신도시와 거여·마천뉴타운의 하이엔드 브랜드 타운을 아우르는 입지여서 큰 관심을 받고 있다.

‘호반써밋 에디션 위례’는 지하 2층~지상 최고 48층, 4개 동, 총 576실 규모로 조성된다. 전용면적 121㎡ A타입 284실과 121㎡ B타입 284실, 186㎡ 펜트하우스 8실 등 모든 호실이 희소성이 높은 중대형이다.

단지는 마천과 위례의 인프라를 동시에 누리는 입지를 갖췄다. 우선 지하철 5호선 마천역에서 위례 중심부를 거쳐 복정역(8호선·수인분당선)과 남위례역을 잇는 총연장 5.4㎞ 길이의 위례선 트램이 올해 개통할 예정이다. 단지는 북위례역을 도보로 이용할 수 있고, 복정역 이동도 편리하다. 수도권제1순환고속도로로 송파IC 등을 통해 잠실·문정법조타운·강남권으로 빠르게 이동할 수 있다.

위례숲초·위례중·위례고는 물론 학원가도 가깝고 트랜짓몰, 스타필드시티 위례, 가락시장, 서울아산병원 등 송파권의 주요 생활·의료시설도 이용할 수 있다. 인근에 위례호수공원, 치유공원, 장지천 등 녹지공간도 풍부하다.

위례신도시의 경우 위례에서 삼성역을 거쳐 신사역까지 연결하는 위례신사선이 지난 3월 신속 예비타당성조사를 통과하는 등 여러 개발사업이 진행 중이다.

서울 송파구 거여·마천뉴타운(거여·마천재정비촉진지구) 주요 구역에서 정비사업도 단계적으로 진행되고 있어 일대 주거 환경은 지속적으로 개선될 전망이다. 거여동 일원 약 4만 4000㎡ 규모의 위례 의료복합타운과 현대자동차그룹 연구개발 거점인 ‘HMG 퓨처 콤플렉스’ 등이 들어서는 복정역세권 개발사업(약 22만㎡ 규모)도 있다.

특히 마천4구역은 현대건설 ‘디에이치’, 마천3구역은 GS건설 ‘자이’ 브랜드를 적용한 단지가 들어선다. 또 신속통합기획 등으로 정비사업 절차가 진행되고 있는 마천1·2·5구역도 하이엔드 브랜드 적용이 예상되는 만큼 고급 주거벨트가 꾸려질 가능성이 클 것으로 보인다.
허백윤 기자
세줄 요약
  • 호반건설, 위례에 프리미엄 단지 첫 적용 분양
  • 전용 121㎡·186㎡ 중대형만 구성한 희소성
  • 북위례역·복정역, 트램 예정 등 교통 강점
2026-10-23 B4면
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