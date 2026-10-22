‘체크아웃 없는 호텔’…호텔로 변신하는 하이엔드 아파트 눈길

세줄 요약 경기 화성 동탄 반송동에 들어서는 아크메르 동탄이 견본주택을 열고 분양에 나섰다. 동탄센트럴파크와 반석산근린공원을 마주한 입지에 유럽 프리미엄 마감재, 높은 천장고, 대규모 커뮤니티를 더해 호텔 같은 주거 경험을 내세운다. 동탄 반송동 아크메르 동탄 견본주택 개관

대규모 녹지 조망과 호텔급 설계 강조

청약 일정과 분양 조건도 함께 공개

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최근 부동산 시장에서 고급 호텔이나 리조트를 연상시키는 공간 구성을 갖춘 하이엔드 주거단지가 인기를 끌고 있는 가운데, 경기도 화성특례시 동탄구 반송동 일원에 들어서는 ‘아크메르 동탄’이 지난 16일 견본주택을 열고 본격적인 공급에 나섰다.최근 하이엔드 단지는 탁 트인 녹지 조망과 고급 가구·마감재, 운동과 휴식·여가를 한곳에서 누리는 대규모 커뮤니티를 결합해 집 안팎에서 완성도 높은 일상을 제공하는 것이 특징이다.대표적인 사례가 서울 성동구의 ‘아크로 서울포레스트’다. 이 단지는 한강과 서울숲을 동시에 조망할 수 있는 입지를 바탕으로 일반 아파트보다 높은 천장고를 적용하고 다양한 커뮤니티를 갖춰 도심 속에서도 호텔이나 리조트에 머무는 듯한 환경을 구현했다는 평가를 받는다. 서울 서초구의 ‘래미안 원베일리’ 역시 단지 곳곳에 리조트 스타일의 정원을 조성하고, 세대 내부를 유럽산 마감재와 가구로 꾸몄으며 스카이라운지, 실내체육관 등 다채로운 커뮤니티까지 더했다. 이들 단지는 매일 머무는 주거 공간 자체가 호텔과 리조트에 버금가는 경험을 제공한다는 평을 받고 있다.이러한 흐름은 최근 수도권 주요 도시로 확산하고 있다. 경기 화성특례시 동탄에서도 대규모 녹지를 마주하고 유럽 프리미엄 가구·마감재와 다채로운 커뮤니티를 갖춘 하이엔드 주거단지가 공급에 돌입했다.경기도 화성시 동탄구 반송동 일원에 들어서는 ‘아크메르 동탄’은 동탄센트럴파크와 반석산근린공원을 마주한 입지, 유럽 프리미엄 브랜드로 채운 세대 내부, 대규모 커뮤니티를 앞세워 동탄의 하이엔드 주거 기준을 제시한다. 고급 호텔에 준하는 완성도에 업계에서는 ‘체크아웃 없는 호텔’이라는 평가까지 나온다.아크메르 동탄이 자리한 곳은 약 37만㎡ 규모의 동탄센트럴파크와 약 71만㎡ 규모의 반석산근린공원을 마주한 입지다. 두 녹지를 합치면 100만㎡가 넘는 규모로, 별도의 이동 없이도 매일 창밖으로 대규모 녹지를 마주할 수 있다. 리조트 객실 발코니에서 내다보는 듯한 조망이 매일의 일상이 되는 셈이다. 디자인에는 에르메스·샤넬 등 세계적 브랜드와 협업해온 프랑스 출신의 디자이너 자나이나 미레이로가 참여해 최고 49층 스케일에 디테일을 더했다.세대 내부 역시 유럽 프리미엄 브랜드로 채웠다. 이탈리아 프리미엄 주방가구 ‘쿠치네 루베’, 세라믹 브랜드 ‘인피니티’, 원목마루 브랜드 ‘리스토네 조르다노’, 120년 전통의 독일 수전 브랜드 ‘한스그로헤’ 등이 적용돼 호텔 스위트룸에 온 듯한 마감을 매일 집에서 접할 수 있다.전 세대에는 일반 아파트보다 20cm 높은 2.5m 천장고를 적용했고, 세대별 프라이빗 창고와 가구당 약 1.5대의 주차공간, 너비 2.6m 광폭 주차면 1,000면 이상도 갖췄다. 최상위 평형에만 적용하던 상품을 전 세대로 확장한다는 의미의 ‘펜트 스탠다드(Pent+Standard)’를 내세운 이유다.아크메르 동탄은 대단지인 만큼 커뮤니티 구성도 다양하다. 피트니스, 필라테스, 스트레칭룸, GDR 스크린 골프연습장 등 운동공간을 비롯해 사우나, 게스트하우스, 티하우스 등의 공간에서 편안한 휴식을 즐길 수 있다. 이와 함께 프리미엄 어린이집과 에듀라운지, 맘스스테이션 등을 갖춰 단지 안에서 일상의 여러 부분을 해결할 수 있도록 했다. 리조트 부대시설을 옮겨온 듯한 구성으로, 단지 밖으로 나가지 않아도 커뮤니티 문을 여는 순간 하루의 휴식이 시작되는 구조다.입지 여건도 뒷받침한다. 단지 앞에는 동탄인덕원선 반송역(공사 중·가칭)이 들어설 예정이며, 아크메르 동탄 지하 공간과 역사를 잇는 직결 통로 설치도 추진 중이다. 반송역에서 동탄역까지는 한 정거장으로 GTX-A와 KTX 환승이 편리하며, 동탄역에서 GTX-A 이용 시 강남권(수서·삼성역 등)과 서울역 등으로 약 20~30분대면 이동할 수 있다. 삼성전자 화성캠퍼스가 인근에 있어 삼성전자 화성·기흥캠퍼스 등으로 향하는 통근버스 정류장도 단지 인근에 위치하며, 현재 조성 중인 SK하이닉스 용인 반도체클러스터도 가깝다.청약 일정은 오는 10월 26일 특별공급을 시작으로 27일 1순위, 28일 2순위 접수 순으로 진행된다. 1순위 청약은 최초 입주자모집공고일 현재 화성특례시 또는 수도권(경기도·서울시·인천시)에 거주하는 세대주 가운데, 청약통장 가입기간이 24개월이 지나고 지역별·면적별 예치금액 이상을 충족하면 신청할 수 있다. 다만 과거 5년 이내 당첨 및 재당첨 제한 대상이거나 2주택 이상을 소유한 세대에 속한 경우는 제외된다.계약금 10%는 두 차례로 나눠 낼 수 있는 분납제가 적용되며, 1차 계약금은 주택형별 정액제로 책정해 수분양자의 초기 자금 부담을 낮췄다. 최초 계약자에 한해 실거주의무가 적용되지 않는다.단지는 지하 7층~지상 최고 49층, 7개 동, 총 1,808가구 규모로 조성된다. 총 2개 블록으로 구성되며, ▲아크메르 동탄 95(M1-1-2블록)는 3개 동, 812가구(전용면적 84~188㎡) ▲아크메르 동탄 99(M1-2-2블록)은 4개 동, 996가구, 전용면적(84~162㎡) 규모다.한편, 견본주택은 화성시 동탄구 여울동 일원에 마련됐다.