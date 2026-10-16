한국부동산원, AI 경영시스템 국제 표준 인증 획득…국토부 산하 기관 최초

세줄 요약 한국부동산원이 국토교통부 산하기관 중 처음으로 AI 경영시스템 국제표준 ISO/IEC 42001 인증을 획득했다. 대규모 부동산 데이터를 처리하며 알고리즘 오류와 보안 위험을 체계적으로 식별·통제하는 관리 체계를 인정받았다. 국토부 산하기관 최초 AI 국제표준 인증 획득

부동산 AI 시세 산정 체계와 보안 관리 인정

안심전세 앱 연계로 전세사기 예방 지원

이미지 확대 김대환(오른쪽 두 번째) 한국부동산원 부원장을 비롯한 관계자들이 지난 13일 열린 ‘인공지능 경영시스템 국제표준’ 인증 수여식에서 부동산원 관계자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 한국부동산원 제공 닫기 이미지 확대 보기 김대환(오른쪽 두 번째) 한국부동산원 부원장을 비롯한 관계자들이 지난 13일 열린 ‘인공지능 경영시스템 국제표준’ 인증 수여식에서 부동산원 관계자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 한국부동산원 제공

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한국부동산원은 지난 13일 국토교통부 산하기관으로는 처음으로 ‘인공지능 경영시스템 국제표준’(ISO/ICE 42001) 인증을 획득했다고 16일 밝혔다.국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 세계 최초의 AI 분야 국제 표준으로, AI 도입·운영 시 발생할 수 있는 알고리즘 오류와 보안 위험 등을 체계적으로 식별하고 통제하는지 심사해 부여하는 인증이다.이번 인증을 통해 대규모 국가 부동산 데이터를 다루는 과정에서 철저한 AI 관리 체계를 갖췄음을 인정받았다고 부동산원은 설명했다. 국토부 산하기관 중 첫 인증 획득이기도 하다.부동산원은 방대한 부동산 데이터와 머신 러닝 모델, 사례 비교 모델을 융합해 전국의 부동산 AI 시세를 자동 산정하고 있다. 공동주택 약 1600만가구와 오피스텔 약 120만실의 매매·전세 가격을 주 단위로 산정해 공시·통계 업무 수행 시 기초 자료로 활용하고 있고, 조사자의 검증을 거친다.이러한 부동산 AI 시세를 국토부와 주택도시보증공사(HUG)와 협력해 안심전세 앱으로 제공해 전세 사기 피해 예방과 임차인 주거 안정에 대한 실질적 지원 등을 추진하고 있다.또 대량의 부동산 데이터를 안전하게 다루기 위해 대규모 데이터를 처리하는 과정에서 발생할 수 있는 알고리즘 왜곡이나 데이터 오류 가능성을 사전에 차단하는 검증 절차를 제도화했다. 데이터 유출 방지를 위한 보안 환경 강화와 위험 식별 과정도 갖추고 있다.이헌욱 부동산원 원장은 “AI 기술이 적용된 부동산 가격은 국민의 다양한 부동산 활동을 지원할 뿐만 아니라 부동산 정보 기술 관련 산업의 발전에도 기여하는 만큼 안정성과 신뢰성을 확보하는 것이 중요하다”며 “이번 국제표준 인증을 발판 삼아 앞으로도 국민이 신뢰할 수 있는 투명하고 공정한 부동산 서비스를 제공하고, 국가 부동산 정책 인프라 기관으로서 국제적 위상을 강화하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.