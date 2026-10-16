22년 만에 리뉴얼한 자이, 부산 첫 적용…GS건설 ‘연제갤러리자이’ 19일 특별공급 시작

세줄 요약 GS건설이 부산 연제구 연산동에 짓는 연제갤러리자이가 19일 특별공급을 시작했다. 22년 만에 리뉴얼된 자이 브랜드가 부산에 처음 적용된 단지로, 499가구 규모와 트리플 역세권 입지, 북카페 등 커뮤니티가 관심을 끌고 있다. 부산 연제구 연산동 연제갤러리자이 특별공급 시작

22년 만에 리뉴얼된 자이, 부산 첫 적용 단지

트리플 역세권·북카페·무이자 혜택 관심 집중

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GS건설이 부산 연제구 연산동에 공급하는 ‘연제갤러리자이’가 10월 19일 특별공급을 시작으로 20일 1순위, 21일 2순위 청약을 받는다. 2024년 22년 만에 리뉴얼된 자이 브랜드가 부산에 처음 적용되는 단지이자 옛 자이갤러리 부지에 들어서는 곳으로, 3개 동 499가구 규모다.연제갤러리자이는 부산광역시 연제구 연산동 일원에 지하 4층~지상 최고 43층, 3개 동, 전용면적 84㎡ 단일면적으로 총 499가구 규모로 조성된다. 이 가운데 459가구가 일반분양된다. 타입별로는 84㎡A 112가구, 84㎡B 114가구, 84㎡C 39가구, 84㎡D 234가구다.청약은 한국부동산원 청약홈에서 진행된다. 청약통장 가입 6개월 이상, 부산·울산·경남에 거주하는 만 19세 이상이면 1순위 청약 자격이 주어진다. 입주자로 선정된 날로부터 6개월 뒤에는 전매가 가능하다.분양 조건으로는 1차 계약금 1,000만 원 정액제와 중도금 60% 무이자 혜택이 적용된다. GS건설은 이 같은 조건이 수요자의 자금 부담을 줄이는 데 주안점을 뒀다고 설명했다.청약을 앞두고 견본주택에도 방문객 발길이 이어지며, 높은 관심이 이어지고 있다. 단지가 들어서는 곳은 그동안 부산 시민들에게 주요 자이 단지와 주거 트렌드를 소개해 온 자이갤러리가 있던 자리다. 새 자이 아파트를 보러 오던 곳에 자이 아파트가 직접 들어서는 셈이다. 리뉴얼한 자이 브랜드가 부산에서 처음 적용되는 단지라는 점도 특징으로 꼽힌다.입지 측면에서는 부산도시철도 1·3호선 연산역, 1호선·동해선 교대역, 3호선·동해선 거제역을 가까이 둔 역세권에 자리한다. 이마트 트레이더스 연산점과 롯데백화점 동래점 등 쇼핑시설, 연제초와 이사벨중·고, 동래고 등 교육시설도 인접해 있다.견본주택에는 전용 84㎡A와 84㎡D 두 개 타입 유니트가 마련됐다. 단지 내 84㎡A는 112가구, 84㎡D는 234가구가 공급된다. 방문객들은 두 타입의 거실·주방 구성과 팬트리·드레스룸 등 수납공간을 비교하며 살폈다.커뮤니티에는 교보문고 북라운지 ‘리브로 북카페’가 들어선다. 회사는 부산 자이 단지 중 처음 도입하는 시설이라고 밝혔다. 고층부 ‘클럽클라우드’에는 자쿠지 게스트하우스와 사운드챔버가 마련될 예정이다.분양 관계자는 “방문객 발길, 전화 문의 등이 꾸준히 이어지면서 자이 브랜드와 단지에 대한 높은 관심을 확인할 수 있었고, 연제구는 물론 수영구, 동래구, 해운대구 등 지역 내 곳곳에 거주하는 고객들의 방문도 끊이질 않았다”며 “끝까지 상담을 받고 가신 실수요 고객이 많았던 만큼 청약도 순조로울 것으로 본다”고 말했다.연제갤러리자이 견본주택은 부산광역시 수영구 연수로 (3호선 망미역 8번 출구)에 위치한다.