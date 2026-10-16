호반건설, ‘호반써밋 초량’ 다음달 분양… “북항 재개발 수혜 기대”

부산 동구 초량3동 659일원 432가구 규모

개발 프로젝트 진행 중…원도심 인프라도 풍부

이미지 확대 호반건설이 부산 동구 초량3동 659번지 일원에 공급하는 ‘호반써밋 초량’의 단지 투시도. 호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반건설이 부산 동구 초량3동 659번지 일원에 공급하는 ‘호반써밋 초량’의 단지 투시도. 호반그룹 제공

세줄 요약 호반건설이 부산 동구 초량3구역 재개발 단지 ‘호반써밋 초량’을 다음달 분양한다. 총 432가구 중 252가구를 일반분양하며, 중소형 위주 평면과 커뮤니티 시설을 갖춘다. 북항 재개발, BuTX 등 개발 호재와 초량역·부산역 인접 입지가 강점이다. 부산 동구 초량3구역 재개발 단지 분양 발표

총 432가구, 전용 59·70·84㎡ 중소형 구성

북항 재개발·교통망 호재와 역세권 입지 강점

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호반건설은 다음달 부산 동구 초량3동 659번지 일원에 조성하는 ‘호반써밋 초량’을 분양한다고 16일 밝혔다.‘호반써밋 초량’은 초량3구역 주택재개발 정비사업을 통해 공급되는 단지로 지하 3층~지상 24층, 5개 동, 총 432가구 규모로 조성된다. 전용면적 59·70·84㎡ 252가구를 일반분양 물량으로 공급한다.전체 가구가 수요자 선호도가 높은 중소형 타입으로 구성된 가운데 다양한 생활방식을 고려한 평면설계와 여가, 문화 등의 기능을 갖춘 커뮤니티 시설까지 꾸릴 계획이다.단지가 들어서는 부산 동구 일대에서는 최근 해양·물류·행정 거점으로 탈바꿈하는 대형 개발 프로젝트가 잇따라 추진되고 있다.우선 부산 북항 재개발사업이 국제관광·업무·상업·주거 기능이 집중된 해양도시 조성을 목표로 속도를 내고 있다. 자성대부두와 배후 지역을 아우르는 이 사업이 마무리되면 원도심 항만 부지가 국제교류 중심지로 거듭날 전망이다.해양수산부의 신청사가 건립될 예정이고 해운·물류기업인 HMM 본사 이전도 계획돼 있어 앞으로 동구 일대는 부산의 새로운 경제·행정 중심지로 평가될 것이란 관측도 나온다.또 부산항선과 부산형 급행철도(BuTX) 등 광역 교통망 구축 사업이 완료되면 부산 원도심에서도 변화가 예상된다.이렇게 여러 개발 프로젝트로 재평가되고 있는 동구 일대에서도 ‘호반써밋 초량’은 원도심 인프라를 편리하게 누릴 수 있는 입지 여건을 갖췄다.부산도시철도 1호선 초량역을 도보로 이용할 수 있고, 초량역을 통해 환승 없이 서면, 남포, 동래, 연산 등 부산의 주요 중심 상권과 업무지구로 이동할 수 있다. KTX와 SRT를 이용할 수 있는 부산역도 인접해 있다.단지 인근에 다양한 생활 편의시설과 문화 인프라도 형성돼 있다. 전통과 현대 상권이 공존하는 초량전통시장과 부산역 상권을 가깝게 이용할 수 있으며, 롯데백화점, 자갈치시장, 국제시장, BIFF광장, 젊음의거리 등 쇼핑·문화 인프라도 쉽게 이용할 수 있다.내년 개장 예정인 부산오페라하우스와 북항 친수공원 등 해양 수변 문화공간도 가깝다.단지 바로 앞에 동일중앙초를 비롯해 부산중, 부산고 등이 바로 앞에 있어 도보 통학이 가능해 교육 입지도 좋을 것으로 보인다. 경남여중, 선화여중, 경남여고 등 지역 내 전통 있는 학군도 인근에 밀집해있다.‘호반써밋 초량’은 비규제 지역에 공급되는 아파트로 재당첨 제한, 거주의무기간 등의 규제가 적용되지 않는다. 분양권 전매는 입주자 선정일로부터 6개월 뒤에 가능하다.청약 1순위 자격은 부산 또는 울산, 경남 지역 거주자로, 청약통장 가입 기간 6개월 이상 및 예치금 충족 조건을 갖추면 된다. 만 19세 이상 세대주·세대원 모두 청약이 가능하고 유주택자도 청약할 수 있다.분양물량은 전용면적 85㎡ 미만으로 구성돼 있어 가점제 40%, 추첨제 60%를 적용받아 청약 가점이 낮은 수요자도 청약 후 추첨을 통해 당첨을 기대해 볼 수 있다.한편 호반건설은 최근 주거 브랜드 ‘호반써밋’의 브랜드 아이덴티티(BI)를 새로 단장하고 새로운 슬로건 ‘Where Life Grows(살수록 가치가 자라나는 유기적 주거)’를 공개하는 등 브랜드 경쟁력 강화에 나서고 있다.분양 관계자는 “호반써밋 초량은 부산 원도심인 동구의 핵심 입지로 평가받는 초량에 공급되는 브랜드 아파트”라며 “실수요자 선호도가 높은 중소형 위주의 구성과 우수한 정주 여건을 갖춰 많은 이들에게 관심이 높을 것으로 보인다”라고 설명했다.견본주택은 부산 연제구 거제동 481-6번지 일원에 마련될 예정이다.